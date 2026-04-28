Christian Garin supera un duro escollo y avanza a octavos de final del Challenger 175 de Cagliari

Sumar esta semana es clave para Christian Garin (85º). El tenista nacional necesita revalidar los 100 puntos que obtuvo el año pasado por ganar el Challenger de Mauthausen. En el Masters 1000 de Madrid no pudo acortar esa cifra, pues se despidió en primera ronda tras acceder como lucky loser.

Es por eso que el Challenger 175 de Cagliari asoma como una oportunidad perfecta para evitar una caída de casi 20 puestos y la salida del top 100, más allá de que el cuadro del certamen sea similar al de un ATP.

El debut no fue nada fácil, ya que el tunecino Moez Echargui (144º) le puso bastantes problemas a Gago, quien tuvo que trabajar bastante para finalmente imponerse por 6-7(5), 6-4 y 6-2, en dos horas y 42 minutos.

El pupilo de Martín Rodríguez mostró mucha fortaleza tras perder un primer set que se prolongó por una hora y 11 minutos y que se definió por detalles en el desempate. Luego, en el segundo, bastó un solo quiebre en el séptimo juego para que pudiera empatar el partido.

En el capítulo definitivo, Garin desplegó lo mejor de su repertorio y pudo concretar dos quiebres consecutivos, que le permitieron manejar una cómoda ventaja y cerrar una muy buena victoria.

Su rival por el paso de final será el portugués Nuno Borges (49º), a quien enfrentará este jueves.

Barrios, a la cancha

En tanto, en el Challenger 100 de Mauthausen, Tomás Barrios (123º) buscará este miércoles, alrededor de las 8 de la mañana de Chile, el paso a los cuartos de final ante el austriaco Lukas Neumayer (195º).

El chillanejo defiende la final, donde precisamente cayó ante Christian Garin en la edición del año pasado.

Mientras que, Alejandro Tabilo (43º) quedó libre en la primera ronda del Challenger 175 de Aix-en-Provence y enfrentará el jueves al ganador del partido entre el español Roberto Bautista (93º) y el francés Sascha Gueymard Wayenburg (262º).