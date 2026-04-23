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    Christian Garin se despide del Masters de Madrid tras caer contra Alexander Blockx

    El chileno, quien había conseguido ingresar al cuadro principal como lucky loser, desaprovechó sus chances y acabó siendo derrotado en tres sets.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Christian Garin cayó en la primera ronda del Masters de Madrid.

    Christian Garin (85° del ranking ATP) tuvo su debut y despedida este jueves en el Masters 1000 de Madrid. La raqueta nacional, quien ingresó al cuadro principal como lucky loser, desaprovechó las chances que se generó y acabó perdiendo en tres sets de 4-6, 7-5 y 7-5 contra el belga Alexander Blockx (69°).

    El primer parcial comenzó de gran manera para Gago. En un largo y disputado tercer juego, el chileno pudo concretar la cuarta oportunidad que tuvo para quebrarle el servicio a su rival y marcar una primera diferencia en el marcador.

    Ante este panorama, Blockx intentó ir con todo en el game siguiente para recuperarse e igualar el marcador. Y casi lo logra al quedar 15-40 ante el servicio de Garin. Pero este último pudo salvar la situación y confirmó la diferencia.

    A fin de cuentas, esto permitió que Gago se quedara con el primer set del partido por 6-4 y llegara de mejor manera a encarar los siguientes.

    La segunda manga estuvo marcada por la precaución de los tenistas. Si bien ninguno pudo establecer puntos de quiebre hasta el undécimo juego, sí se pudo percibir que al europeo le costaba bastante menos asegurar su saque.

    Lo anterior pareció cambiar cuando Garin llegó a estar 15-40 en ventaja, perdiendo dos ocasiones para pasar adelante. Y todo se complicó aún más en el game siguiente, momento en el que el chileno se quedó en cero, permitiendo así el quiebre del belga que acabó llevándose el segundo set por 7-5.

    La última maga siguió con tintes de dramatismo para el chileno. En el segundo juego pudo salir airoso de una oportunidad de quiebre en contra que generó Blockx. De ahí en adelante, no hubo más cambios hasta el décimo game.

    Allí, con el chileno al servicio, el europeo llegó a tener un punto de partido. Si bien la raqueta chilena pudo salvar la situación, dos juegos más adelante llegó el golpe que sentenció el duelo.

    Garin no pudo defender un punto de quiebre y terminó cediendo el set por 7-5 y con ello las opciones de seguir en carrera en el torneo.

    Tabilo va por Lehecka

    De esta manera, el único chileno que continúa en la competencia de la capital española es Alejandro Tabilo (43°). Este miércoles se impuso sin complicaciones al francés Valentin Royer (72°) en dos sets de 6-2 y 6-4.

    Esto le permitió meterse en la segunda ronda, instancia en la que el nacido en Toronto se medirá contra el checo Jiri Lehecka (14º), con quien se midió en la tercera ronda de Montecarlo. En aquella ocasión el triunfo favoreció al europeo por 4-6, 7-6(4) y 6-3, en un partido donde el crédito nacional tuvo grandes posibilidades de haberse quedado con la victoria.

    Este duelo quedó programado para este viernes 24 de abril en una cancha y horario aún por confirmar.

    Lee también:

    Más sobre:TenisChristian GarinMasters de MadridATPAlexander Blockx

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