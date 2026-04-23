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    El Deportivo

    Prensa española reacciona a la grave lesión de Lamine Yamal y entregan un alarmante diagnóstico

    La mayor parte de los diarios hispanos teme a que la estrella del Barcelona llegue con lo justo al Mundial y aseguran que este jueves será clave en el diagnóstico final.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Esta imagen de Yamal fue tomada justo antes que se lesionara. Foto: @FCBarcelona_es.

    Todo ocurrió en el minuto 40 del partido entre Barcelona y Celta, válido por la liga española. Lamine Yamal es derribado en el área visitante, se cobra penal y él mismo lo ejecuta. Marca el gol. Fue el único tanto del compromiso. Pero el futbolista acusó lesión y tras la evaluación del doctor Ricard Pruna, el cuerpo técnico de Hansi Flick optó por sustituirlo.

    De inmediato, la prensa hispana comenzó a hablar de una dolencia grave. La cual puede dejar al extremos fuera de lo que resta de la temporada y en duda para el Mundial que se desarrollará en Norteamérica a mediados de año.

    El diario Sport tituló: “De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal”. Y en su texto aseguró que “las primeras noticias sobre el estado del ’10′ azulgrana apuntan a una afectación en los isquiotibiales de la pierna izquierda".

    Luego detalló que su recuperación se puede demorar de 2 a 3 semanas o en el peor de los casos, “si se trata de una rotura parcial, el tiempo estimado de recuperación ascendería de 3 a 8 semanas. En este escenario hipotético, Lamine Yamal no volvería a jugar con el Barça en lo que queda de temporada e incluso podría llegar a perderse el Mundial”. Ni hablar de una rotura completa, publicaron, ya que ahí "obligaría a Lamine Yamal a someterse a cirugía y podría estar seis meses fuera”.

    Sus pares de Mundo Deportivo encabezaron con “Lamine se lesiona tras marcar y podría decir adiós a LaLiga”. Enseguida, aseveraron que “las primeras exploraciones apuntan a rotura, con lo que diría adiós a LaLiga y peligra su participación en el inicio del Mundial”.

    Junto con asegurar que este jueves 23 de abril es “clave” para saber la gravedad de la dolencia y los plazos de recuperación, la publicación insistió en que “las primeras exploraciones apuntan que tiene una rotura en el isquiotibial izquierdo”.

    Foto: captura ESPN.

    “Alarma Lamine Yamal en el Barcelona: lesionado al marcar un penalti contra el Celta”, tituló El Mundo. Y su nota especificó que “tras anotar el penalti que abrió el marcador ante el Celta... y cuando arrancó para celebrar el tanto sintió un pinchazo en los isquios de la pierna izquierda y miró inmediatamente hacia el banquillo pidiendo el cambio. Según las primeras impresiones, parece que sufre una rotura fibrilar, aunque este jueves pasará pruebas médicas para determinar la gravedad exacta de la lesión".

    Más cauto fue el periódico madrileño, Marca. Aunque su llamado es “¡Alarma Lamine Yamal!“, en su informe describieron que ”el internacional español lanzó un penalti en el minuto 38, que había cometido sobre él Lago, y tras chutarlo y convertirlo se tiró al suelo y dejó claro que debía abandonar el terreno de juego. Sus compañeros le rodearon y tras ser examinado por los médicos, se confirmó que dejaba el terreno de juego".

    También especificaron que “Lamine se tocó la parte posterior de la pierna izquierda. La zona de los isquiotibiales. En las próximas horas, el canterano culé se será examinado para dictaminar la dolencia exacta que sufre".

    Algo que ratificó el adiestrador del cuadro culé, Hansi Flick, el cual enfatizó que “tenemos que ver mañana (jueves) qué pasa, no tenemos un diagnóstico claro. Tenemos que aceptarlo, es una lástima para nosotros, espero que la lesión no sea muy grave“.

    Más sobre:Lamine YamalYamalLesión YamalBarcelonaBarcelona FCMundialFútbolLaLiga

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