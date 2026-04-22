Fecha redonda para Betis: derrotas de Celta y Real Sociedad afianzan opción de Champions para equipo de Manuel Pellegrini

Celta de Vigo no pudo seguir el paso del Betis. Los dirigidos de Manuel Pellegrini ganaron 3-2 en Girona, presión para los vigueses que debían sacar un buen resultado en casa de Barcelona, líder absoluto de LaLiga que se impuso por la mínima para mantener los 9 puntos de ventaja sobre Real Madrid.

Los catalanes fueron superiores desde el inicio, pero solo se pusieron en ventaja muy cerca del descanso. A los 38 minutos, Lago derribó a Lamine Yamal en el área y el árbitro José Luis Munuera no dudó en cobrar el penal. El propio afectado se encargó de convertir el lanzamiento en gol. Sin embargo, tras cobrar la falta se tiró al suelo para abandonar el terreno de juego de manera inmediata.

Lamine se tocó la parte posterior de la pierna izquierda, la zona de los músculos isquiotibiales, y en las próximas horas será sometido a nuevos exámenes para ver la verdadera dimensión de la lesión.

El partido continuó con la reacción del Celta de Vigo que no logró batir a Joan García. Y aunque Ferrán Torres marcó el segundo, la conquista fue anulada por la posición prohibida del exjugador de Valencia y Manchester City.

Derrota por la mínima de los gallegos que se estancan en el séptimo puesto con 44 puntos, a cinco de los béticos que el viernes tienen un desafío mayor, cuando reciban a Real Madrid en la capital andaluza.

Pierde la Real

En San Sebastián, País Vasco, la resaca de los locales se extendió hasta la fecha de LaLiga. Real Sociedad, reciente campeón de la Copa del Rey tras derrotar a Atlético de Madrid, cayó por la cuenta mínima ante Getafe y no pudo seguir el paso de los béticos.

Una jornada que comenzaba de manera promisoria para los locales donostiarra. Antes del cuarto de hora, una mano del visitante Aqbar en el área terminó en el penal favorable al exequipo de Claudio Bravo. Brais Méndez tomó la responsabilidad, pero su remate dio de lleno en un vertical.

Así, la única cifra del partido cayó cerca de la media. Un centro sin aparente de Juan Iglesias obligó a la reacción del vasco Jon Gorrotxategi, cuyo cabezazo dejó sin reacción a su compañero el meta Remiro para el 1-0 del Azulón.

Con esta derrota, la Real se mantiene en los 42 puntos -a siete del equipo de Manuel Pellegrini- para quedar en el octavo puesto. Getafe, en tanto, escala al sexto puesto tras sumar 44 unidades.