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    “Se calman las aguas sobre Manuel Pellegrini”: España destaca el fin de la mala racha del Betis

    El equipo del Ingeniero derrotó a Girona de visita y cortó una seguidilla de siete duelos sin ganar.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    “Se calman las aguas sobre Manuel Pellegrini”: España destaca el fin de la mala racha del Betis.

    El Betis ganó de visita. En otras temporadas, sería algo normal, hasta esperable, pero lo que ocurrió este martes en el estadio Montilivi fue todo un acontecimiento, ya que el equipo no sumaba de a tres puntos hacía dos meses, venía de una dolorosa eliminación por la Europa League y la presión sobre Manuel Pellegrini era cada vez mayor.

    El elenco sevillano se impuso por 2-3 ante Girona, en un partido en que comenzó perdiendo. La prensa hispana destacó la reacción de la escuadra del Ingeniero. Diario ABC tituló: “El Betis sí quiere la quinta plaza”, en referencia a que siguen con chances de meterse en la Champions League la próxima temporada.

    Dentro de su crónica del encuentro, escribieron sobre la situación del DT chileno: “En un ejercicio de resistencia, de compromiso, de implicación y de madurez, los verdiblancos ganaron en Girona y frenaron una racha de siete encuentros sin vencer. Se calman las aguas sobre Manuel Pellegrini y su grupo justo en el momento en el que las críticas eran más severas. Una demostración de voluntad y de calidad. Un paso adelante que se esperaba desde hace tiempo pero que llegó impulsado por el paso atrás de la eliminación europea con toda esa decepción acumulada”.

    En tanto, el Diario de Sevilla se centró en el fin de la mala racha: “El Betis vuelve a ganar en Liga más de dos meses después tras un partido loco contra el Girona que obligó al equipo de Pellegrini a remontar, primero, y a golpear después”.

    Foto: Real Betis en X.

    Un análisis muy parecido hizo el sitio El Desmarque: “Tras siete partidos sin ganar, los de Manuel Pellegrini han conseguido una victoria importantísima en Montilivi ante un Girona FC preso de su idea futbolística”.

    Se viene el Madrid

    Sin embargo, el próximo desafío para Pellegrini y compañía no pinta para nada sencillo: deben recibir a Real Madrid en La Cartuja, un elenco Merengue que agota sus últimas posibilidades de alcanzar a Barcelona en la lucha por el título; están a seis puntos de los culé en la tabla.

    El compromiso está pactado para este viernes 24 de abril a las 15.00 horas de Chile, por la fecha 32 de LaLiga.

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