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    Política

    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria

    Kast continúa con su periplo por el norte. Esta jornada en particular visitará la frontera de Arica y liderará una nueva instancia de interacción con los vecinos del lugar.

    Por 
    Helen Mora, desde Arica
    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria Patricio_Banda

    Temprano a las 08.30 de este domingo, el Presidente José Antonio Kast encabezó un gabinete regional con las autoridades de Arica y Parinacota, en el marco de su segundo día de su gira por la zona norte del país.

    Posterior a la reunión, se trasladó junto a la primera dama, María Pía Adriasola, hasta el morro de Arica para participar del desfile cívico militar del asalto y toma del Morro de Arica.

    Luego de las actividades festivas en dicha región, el Presidente, acompañado del ministro de Defensa, Fernando Barros, visitará un regimiento militar para observar su despliegue en la zona.

    Esa actividad será la antesala del plato fuerte de su viaje: su arribo a la frontera de Arica, en concreto al complejo fronterizo de Chacalluta.

    Se trata de una visita operacional destinada a mostrar capacidades militares y tecnológicas desplegadas para el control fronterizo, combate al crimen organizado transnacional y vigilancia de pasos no habilitados.

    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria

    Allí, el Presidente abordará los avances de la zanja para combatir el ingreso irregular al: una de sus principales banderas de campaña.

    Según los datos de Presidencia, hasta la fecha hay un 45% alcanzado en la zanja total. Hay un 89% más de efectivos del Ejército desplegados y se han aumentado en más de un 73% los controles en los sectores más vulnerables.

    Todo esto, a dos días de que el gobierno cumpla 90 días desde su instalación en La Moneda, y con ello, se venza el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para constatar avances en la zanja.

    Anuncio y firma de dos proyectos de ley en materia migratoria

    Lo que sigue en la agenda del Mandatario es una nueva edición de “Presidente Presente”, instancia en que la ciudadanía puede plantear sus dudas al gobierno.

    Para esa instancia, se espera que el Presidente anuncie y firme dos proyectos de ley en materia migratoria: uno de ellos dice relación con aumentar el plazo de retención de migrantes irregulares que hayan cometido delitos menores, el que actualmente es de máximo cinco días antes de ser expulsados.

    Kast se prepara para visitar la frontera de Arica y firmar proyectos de ley en materia migratoria Patricio_Banda

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastArica y ParinacotaFernando BarrosPlan Escudo FronterizoZanjaMinisterio de Defensa

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