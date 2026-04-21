“El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo

Una de las grandes polémicas del duelo entre Colo Colo y Palestino ocurrió al minuto 70′. El Cacique buscaba el empate en el duelo válido por la fecha 10 de la Liga de Primera. En ese momento, vino una contra de la visita encabezada por Ian Garguez, quien desbordó y con velocidad dejó atrás la débil marca de Joaquín Sosa, que se lesionó, luego el lateral llegó a línea de fondo y sacó el centro, el que fue conectado por Sebastián Gallegos con un impecable cabezazo.

Los de La Cisterna se abrazaban y gritaban con locura lo que significaba el 0-2 en Macul. Sin embargo, en ese momento, el VAR estaba revisando la acción y detectó una irregularidad: que la pelota había salido antes del centro de Garguez.

Así fue parte del diálogo que desde la cabina sostuvieron con Fernando Véjar, juez central del encuentro. “Yo la veo sobre la línea”, les aclaró el árbitro. Sin embargo, en el VAR revisaron la jugada desde distintos ángulos y discutieron: “Está afuera completamente”, “sí, el balón está totalmente afuera”.

Tras eso, pararon el video y decidieron llamar a Véjar: “Fernando, situación factual, el balón atraviesa la línea completamente”. Ante esto, el árbitro central tomó la decisión final de anular la anotación, ante los reclamos de Palestino.

No obstante, este procedimiento no cambió al ganador final del partido, ya que los dirigidos por Cristian ‘la Nona Muñoz’ supieron aguantar las desordenadas arremetidas de Colo Colo en los últimos minutos y abrocharon los tres puntos.

El resultado no es menor, puesto que Palestino saltó de la zona baja de la tabla al octavo lugar con 14 puntos, mientras que los albos, con un partido pendiente, desaprovecharon la oportunidad de recuperar el liderato y permanecen segundos con 18 unidades.