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    Colo Colo se queda sin cumpleaños feliz: Palestino arruina la fiesta del Cacique en el Monumental

    El cuadro árabe fue a defenderse a Pedreros y consiguió un importante triunfo por 1-0, gracias a un golazo de Dilan Zúñiga. Los albos, en el día de su 101º aniversario, no acertaron en el área rival. Además, salieron lesionados Sosa y De Paul. Con esto, Deportes Limache es el único puntero.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Palestino arruina la fiesta de Colo Colo en el Monumental. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo esperaba tener un cumpleaños feliz este domingo. El 101º aniversario del club popular coincidió con el partido ante Palestino. Por lo mismo, el estadio Monumental estuvo repleto para ver al equipo de Fernando Ortiz, que requería ganar para retomar el liderato de la Liga de Primera.

    Pero no. Tropezó. El cuadro de La Cisterna ganó por la mínima, aguando el festejo que proyectaban los blancos.

    El rotundo triunfo de Limache sobre la U. de Concepción le puso presión a los albos, que volvían a jugar luego de 14 días (tras la postergación de su partido ante Coquimbo, de la fecha pasada). El entrenador argentino optó por mover el tablero, saliendo desde el inicio con punteros (Lautaro Pastrán y Leandro Hernández), sacrificando a un volante (Tomás Alarcón). Era un 3-4-3 flexible y movible, manteniendo a Arturo Vidal como líbero.

    Lo concreto es que la apuesta del Cacique no le resultó en el primer tiempo. No pudo fluir como esperaba, ante un rival que se abroqueló en Pedreros, más aún considerando la irregularidad del cuadro árabe durante la temporada y el tambaleante estado de Cristián “La Nona” Muñoz. Palestino no iba a regalarse, teóricamente, como lo hizo ante la UC en el Claro Arena. Porque era un suicidio. En efecto, tuvo más cautela, nutriendo más su terreno.

    El 63% de posesión de Colo Colo en los 45′ iniciales fue en vano, porque le generó poco riesgo al arco de Sebastián Pérez. El primer remate sucedió recién en el minuto 21: de Joaquín Sosa, bastante desviado. Palestino dejaba al rápido César Munder como el más cercano a la línea de Ronnie Fernández. Mientras que Jason León fue un segundo lateral izquierdo, para apoyar a Dilan Zúñiga.

    Mientras pasaban los minutos, los albos no lograban ser certeros. Ese tránsito rápido, al renunciar a un enlace, no significaba mayor claridad de mitad hacia adelante. Ortiz pedía calma a sus dirigidos, haciendo el gesto con las dos manos. La preocupación fue mayor, luego de que la visita encontrara la llave para abrir el marcador.

    En los 33′, un golazo de Dilan Zúñiga puso el 1-0, mediante un remate colocado al segundo palo. Virtud del lateral en proyectarse por la franja izquierda, arma una pared con Ronnie Fernández y define con precisión para batir a Fernando De Paul. Con la desventaja, el anfitrión aceleró un poco más y tuvo un par de chances, que desperdiciaron Leandro Hernández y Lautaro Pastrán.

    En el afán de remontar, Ortiz reacomodó ese tablero que no le resultó. Ingresaron Claudio Aquino y Javier Correa, por Hernández y Romero. Quedó con cuatro en el fondo, pasando Vidal al medio. El dominio albo en el segundo tiempo fue notorio, con la pelota y en territorio. El partido se fue convirtiendo en un monólogo, ante un Palestino que apostó netamente a defender. Más adelante, saldría Vidal (visiblemente molesto) para la entrada de Marchant. Toda la carne a la parrilla.

    Un Palestino contragolpeador llegó al 2-0 en los 65′. Desborde de Ian Garguez y cabezazo de Sebastián Gallegos, para silenciar el Monumental. Las caras de incredulidad se multiplicaron. Pero habría alivio en el Cacique. La revisión del VAR (factual) determinó que el balón traspasó la línea de salida en el centro de Garguez. Entonces, el gol se anuló.

    A Colo Colo no le fluían las ideas. Además, las lesiones mermaron las intenciones de Ortiz. Después del 2-0 anulado, salieron resentidos Sosa y De Paul. Tuvo que entrar Gabriel Maureira. No le salía nada. A 6′ del epílogo, le anularon el 1-1 a Correa, por fuera de juego.

    La búsqueda incesante no tuvo premio. Palestino resistió y logró una victoria fundamental, para levantar una campaña feble. Y el puntero cedió el dominio del campeonato. Colo Colo, que no perdía en la Liga desde el Superclásico con la U, ahora ve que Deportes Limache es el líder.

    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Colo Colo: F. De Paul (70′, G. Maureira); J. Villagra, A. Vidal (62′, F. Marchant), J. Sosa (69′, E. Wiemberg); J. Rojas, A. Madrid, F. Méndez, D. Ulloa; L. Pastrán, M. Romero (46′, J. Correa) y L. Hernández (46′, C. Aquino). DT: F. Ortiz.

    Palestino: S. Pérez; I. Garguez, V. Espinoza, E. Roco (83′, F. Meza), D. Zúñiga; N. Meza (85′, J. Fernández); C. Munder (69′, G. Tapia), F. Montes, S. Gallegos, J. León (69′, M. Araya); y R. Fernández (69′, D. Salgado). DT: C. Muñoz.

    Goles: 0-1, 33′, Zúñiga, remate colocado al segundo palo.

    Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Hernández, Vidal y el DT Ortiz (CC); Roco, Gallegos, Salgado (P).

    Estadio Monumental. Asistieron 38.782 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraColo ColoPalestinoFernando Ortiz101 años de Colo ColoEstadio Monumental

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