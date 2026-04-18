Con un inspirado “Popin” Castro: Limache vence de principio a fin a la U. de Concepción y es puntero del campeonato

Limache vence a la U. de Concepción y es puntero del campeonato, a la espera de que juegue Colo Colo.

Este viernes, en Quillota, se abrió la décima fecha de la Liga de Primera. Deportes Limache dio una nueva muestra de que es uno de los elencos más interesantes y animadores del Campeonato Nacional. Derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción y dormirá en la cima de la clasificación.

Era la primera vez en que estos elencos se enfrentaban en la máxima categoría nacional. El equipo de Víctor Rivero, que llegó con 100% de rendimiento como local, tenía la oportunidad de quedar en el liderato de la tabla, desplazando momentáneamente a Colo Colo, chance que no concretó en la fecha anterior cuando perdió con Palestino.

Una de las novedades fue la inclusión desde el arranque del mundialista Sub 20 Vicente Álvarez, para la sumatoria de los minutos Sub 21 exigidos por reglamento. El sacrificado fue Joaquín Montecinos (entró en el complemento).

El primer lapso se inclinó absolutamente para el lado tomatero. No hubiera sido extraño si la diferencia era de más goles. Solo se quedó en uno. El anfitrión abrió el marcador temprano. En los 7′, Gonzalo Sosa marcó el 1-0 gracias a un remate colocado que le pasa por encima al golero Sanhueza.

Con su típica idea futbolística de aguardar en su campo y salir en velocidad de contragolpe, con la ventaja en el bolsillo, Limache se creó varias ocasiones para distanciarse más de la UdeC de Leonardo Ramos, quien debutó en la jornada anterior como el nuevo estratega.

En los 31′, se lo perdió Daniel Castro, con un tiro que acabó en el techo del arco. Dos minutos después, “Popin” lo tuvo nuevamente con un fuerte remate que se estrelló en el travesaño. En los 40′, le anularon el 2-0 a Sosa, por fuera de juego. El primer tiempo se acabó con la sensación de que el triunfo limachino era exiguo. El Campanil hacía poco para intentar emparejar las acciones.

En la segunda etapa, cuando el Bicentenario Lucio Fariña insinuaba a cubrirse por una densa neblina, los cerveceros mantuvieron la supremacía y siguieron generando ocasiones para convertir. A “Popin” Castro, una de las figuras de la noche, se le negaba el gol. En los 66′, sacó un remate que se fue desviado por poco.

El delantero, de igual manera, fue clave para el 2-0. En los 72′, César Fuentes amplió el marcador, finalizando una jugada que arrancó Castro. Yerko González saca un centro, el ariete de Limache pivotea (cerrando la pinza) y por el medio aparece el exmediocampista de Colo Colo, para tocar y concretar.

La insistencia tuvo premio para Daniel Castro. El ex Unión Española y Wanderers logró dar con el marco y sumar un gol. En los 83′, hizo el tercero, cerrando un veloz contragolpe. Coronó una actuación superlativa.

De esta manera, el Deportes Limache de Víctor Rivero se va a dormir como el líder del campeonato, con 20 puntos. Le pone presión a Colo Colo, que juega el domingo ante Palestino, en el estadio Monumental. Los albos recibirán a los árabes con la necesidad de retomar la primera posición.