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    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Los albos, líderes de la Liga de Primera, recibirán a los árabes con el máximo de la capacidad autorizada en el recinto de Macul. En la antesala del partido, habrá un show artístico para celebrar el 101º aniversario institucional.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en el partido entre Colo Colo y Huachipato. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo celebrará su aniversario a casa llena. Este domingo, a las 18.30 horas, el Cacique recibe a Palestino, en un duelo clave para la Liga de Primera. El equipo de Macul ocupa el primer puesto de la tabla de posiciones del torneo nacional, pero no tiene margen de error: sus escoltas, Deportes Limache y Universidad Católica, figuran a un punto de distancia.

    La jornada es doblemente especial. Al margen de la trascendencia deportiva del choque ante la escuadra de Cristián La Nona Muñoz, hay un elemento simbólico que aumenta el atractivo: este domingo, el club albo celebra 101 años de existencia.

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Los hinchas del Cacique agotaron las entradas para el encuentro. Se habían dispuesto 42 mil localidades, después de que la Delegación Presidencial Metropolitana autoriza el aforo completo del recinto. Esta semana, de hecho, Germán Codina revisó el estadio albo en compañía de Carabineros y las principales autoridades de Blanco y Negro, para garantizar que se cumplen todas las condiciones para la realización de una fiesta.

    En el duelo ante los árabes se producirá una situación que se ha vuelto inusual en el último tiempo: se permitirá el ingreso de hinchas visitantes, que serán ubicados en la tribuna Magallanes, en el sector sur del estadio albo.

    Joaquín Sosa, una de las figuras albas, ante Joaquín Larrivey (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    “Para nosotros es importante que en todos los partidos, y es una de las instrucciones que di a los equipos de la delegación, se pueda contar con hinchada visitante y local. Eso mejora el espectáculo, que sea entretención y hace que no muera el fútbol”, planteó la autoridad en el marco del recorrido.

    Mosa, en tanto, resaltó los esfuerzos de Colo Colo para organizar espectáculos que atraigan al público familiar. “Estamos invirtiendo en tecnología, en personal y en todo lo que sea necesario porque cuando hay castigos y problemas de seguridad, somos los más perjudicados porque vivimos del borderó. Nosotros queremos aislar a los delincuentes“, estableció.

    Un show de alto nivel

    Los albos anunciaron un espectáculo artístico que servirá para la celebración. El evento tendrá como principal atracción la participación del emblemático grupo Los Jaivas. También estarán La Cofraband, conjunto que suele animar las previas de los encuentros, con adaptaciones de los cánticos que los hinchas albos le dedican a su escuadra.

    En el anuncio también figura The La Planta, banda uruguaya de cumbia que lidera Nicolás Choca, que tiene éxitos como Universo paralelo, Pa’ Romper la Discoteka” y el remix de Ojitos Chiquititos. Los charrúas ya estuvieron en el Monumental y recibieron una camiseta alba.

    También aparecerán Los Power Peralta.

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