¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que recibió el plantel masculino y femenino de Colo Colo

¿Cuánto cuesta cada auto? El valor de los vehículos que reciben los futbolistas de Colo Colo por la alianza con Jetour.

Colo Colo extiende su vínculo con la marca automotriz Jetour. Un contrato que también implica beneficios concretos para el plantel con la entrega de vehículos a los futbolistas.

Una de las novedades del acuerdo es que, por primera vez, la alianza también incluye al equipo femenino. El valor individual de los autos supera los 20 millones de pesos.

Los futbolistas reciben principalmente dos modelos: el Jetour T1 PHEV y el Jetour X90 Plus. El primero corresponde a un SUV híbrido enchufable y es el modelo más costoso del acuerdo, con un valor de mercado de $26.990.000, mientras que el segundo es un SUV de combustión tradicional con motor turbo de 2.0 litros y capacidad para siete pasajeros, cuyo precio alcanza los $22.990.000. La diferencia entre ambos modelos llega así a los cuatro millones de pesos.

Las jugadoras de Colo Colo también recibirán un auto.

Este tipo de beneficios se ha transformado en parte habitual de los contratos de patrocinio en el Cacique. La renovación del convenio marca el tercer año consecutivo de colaboración entre ambas instituciones.