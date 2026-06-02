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    Trabajador muere tras explosión por tronaduras en mina de Andacollo

    La víctima, de 60 años, resultó gravemente herida mientras participaba en labores de tronadura en una faena de la mina El Aguilucho, en la región de Coquimbo. El hecho activó una investigación de Sernageomin para determinar las causas del accidente.

    Por 
    Roberto Martínez
    Créditos: Aton

    Un nuevo accidente enluta a la pequeña minería en la Región de Coquimbo. Un trabajador de 60 años falleció la tarde de este lunes tras sufrir graves lesiones durante labores al interior de una mina ubicada en una zona rural de la comuna de Andacollo.

    De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 17.00 horas en la mina El Aguilucho, ubicada en las cercanías del sector Plazuela de la Comunidad Agrícola La Caldera y Damas, cuando un grupo de mineros realizaba trabajos de tronadura al interior de la faena.

    Por razones que deberán ser esclarecidas en la respectiva investigación, la víctima habría sido alcanzada por la detonación, quedando gravemente herida.

    Según reporta la Revista Digital Minera, tras la emergencia, compañeros de labores acudieron rápidamente en ayuda de la víctima y lograron rescatarlo desde el interior de la mina, trasladándolo hacia la zona urbana de la comuna de Andacollo con el objetivo de que recibiera atención médica de urgencia.

    No obstante, en el trayecto, el vehículo particular en el que era transportado fue interceptado por personal del SAMU, cuyos equipos efectuaron maniobras de estabilización antes de continuar el traslado hacia el hospital de la comuna.

    Sin embargo, la gravedad de las lesiones tornó crítica la condición del afectado, puesto que -según medios locales- presentaba quemaduras en cerca del 90% de su cuerpo, además de múltiples fracturas provocadas por la explosión.

    Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, al momento de la evaluación médica el paciente mantenía ausencia total de signos vitales, confirmándose su fallecimiento.

    Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informaron que la víctima fue identificada con las iniciales A.C.A. y a través de una escueta declaración, el organismo indicó que “equipo regional se dirigirá al lugar para iniciar la investigación correspondiente”, junto con expresar las “condolencias a su familia”.

    Las diligencias ahora buscarán establecer las circunstancias exactas en que ocurrió la detonación y determinar si existieron eventuales incumplimientos a los protocolos de seguridad al interior de la faena minera.

    Más sobre:MineríaAccidenteTronaduraAndacolloRegión de CoquimboMina El AguiluchoSernageominNacional

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