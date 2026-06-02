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    Mauricio Duce y Registro Único de Vándalos: “Tiendo a pensar que el efecto disuasivo puede ser nulo, escaso o marginal”

    El abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la UC es crítico de la idea anunciada por el gobierno de crear este mecanismo que impida acceder a beneficios sociales. "Esto puede ser un disparo en el pie en términos de la política pública que queremos seguir con jóvenes", afirma el experto.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    MAURICIO ALFREDO DUCE JULIO - ABOGADO - PROFESOR - ACADEMICO - UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES - INVESTIGADOR - IMPULSOR - REFORMA PROCESAL PENAL - RETRATO - PUBLICADA/QUE PASA¶Que Pasa - 20151009 JOSE MIGUEL MENDEZ

    El abogado y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica Mauricio Duce mira con escepticismo el proyecto de ley para crear un Registro Único de Vándalos (RUV) que ingresó el Presidente luego de la Cuenta Pública.

    Duce dice que aún falta ver el detalle, pero solo analizando las palabras generales que dio el Mandatario, a priori considera que avanzar en esta línea es una mala idea porque la iniciativa incluye delitos que ya tienen penas muy altas, porque no hay evidencia de que pueda generar un efecto disuasivo relevante y porque puede implicar que los jóvenes que se incluyan en este registro terminen profundizando sus carreras criminales.

    ¿Qué le pareció el anuncio para crear un Registro Único de Vándalos?

    Por una parte el anuncio se refiere a actos vandálicos, entre comillas, asociados a la comisión de delitos, y bien graves, por lo menos los ejemplos que puso el Presidente, son delitos bien graves. Y después luego está lo que llamó incivilidades. Y ahí quedó extraordinariamente abierto qué es lo que se va a entender por incivilidades y qué tipo de restricciones de beneficios sociales hay, porque realmente no se dijo nada y solo se mencionó la gratuidad y la PGU. Pero en principio y en líneas generales, a mi no me parece la medida.

    ¿Por qué?

    Veo problemas tanto de diagnóstico como de justificación. Pongámonos en uno de los casos que perfiló el Presidente explícitamente, jóvenes arrojando bombas molotov. Al plantear esta nueva sanción, lo que se plantea indirectamente es que hoy día poco menos que ese tipo de actos son impunes y hay que hacer algo. Y la verdad es que eso hoy día es un delito grave en nuestra legislación.

    ¿Tiene altas penas?

    La ley de control de armas se ha modificado dos o tres veces en los últimos años aumentando las penas de este tipo de figuras. Entonces estamos frente a delitos que tienen una alta penalidad con penas privativas de libertad probablemente efectivas. Y la pregunta que queda es si eso no es ya sanción suficiente y una sanción disuasiva. El Presidente nombró otro delito, golpear a un carabinero, con eso pasa lo mismo. Son delitos que tienen penas altas y fueron modificados recientemente subiendo las penas en general e impidiendo que haya cumplimiento alternativo de estas penas. Entonces, tenemos un régimen sancionatorio penal duro y la pregunta es si el problema de que estas conductas se sigan produciendo está asociado a la falta de penas. Yo creo que no, para nada. Y tengo, por tanto, mis serias dudas de que esto pudiera agregar un efecto disuasivo de importancia. Con este registro tiendo a pensar que el efecto disuasivo puede ser nulo, escaso o en el mejor de los casos marginal. Entonces, es una medida que es más efectista que efectiva.

    ¿Ve problemas con el factor menores de edad que cometen delitos?

    Pensemos en un joven de 16 años, que lanzó una molotov o hizo un rayado. ¿Le vamos hipotecar un conjunto de beneficios sociales? Con esto parece ser más bien que vamos a instalar una sanción que va a consolidar carreras profesionales criminales. Si a esa edad ya se siente excluido de la sociedad y de beneficios, ¿cuál es la narrativa que le estamos presentando en términos de incentivos y de inserción social? Esto puede ser un disparo en el pie en términos de la política pública que queremos seguir con jóvenes.

    ¿O sea cree que respecto de los jóvenes esto podría ir en la línea contraria de incentivar la reinserción?

    De incentivar su proceso de madurez e inserción, porque ellos todavía ni siquiera se han salido probablemente. O sea, no son personas que necesariamente tienen carreras criminales consolidadas. Y en cambio esto puede ser un empujón para eso, no tendrán un camino porque el Estado les está negando de entrada muchas cuestiones. Pero lo más importante es que probablemente su efecto disuasivo para impedir o limitar esta conducta es bajísimo porque ya muchas de ellas tienen penas altas. El problema de estas cuestiones no es que las penas son bajas, es que no se logra identificar a quienes, por ejemplo lanzan las molotov. Ese problema no se soluciona con un registro.

    ¿Un tipo de registro de esta naturaleza puede generar otros efectos en el sistema penal en su conjunto?

    Este registro en el fondo finalmente es una forma de aumentar la penalidad. Yo te aseguro que de avanzar en esta línea acá los jueces van a ir adecuándose y buscarán los caminos para terminar no imponiendo las sanciones más graves ya que el sistema los obliga a finalmente a imponer una sanción que consideran muy dura o incluso desproporcionada. Es como lo que pasó con la ley de drogas. Cuando se instalan medidas de mucha desproporcionalidad o una situación que le puede llevar a una injusticia más o menos flagrante, los jueces irán adecuándose. La evidencia que tenemos en Chile y en el mundo es que cuando ocurre eso lo que termina pasando es que no se aplica la regla para saltar las consecuencias posteriores que tiene.

    ¿O sea, no condenan aplicando las penas más altas porque al hacerlo saben que luego además perderán beneficios sociales?

    Claro, y eso puede ser considerado como muy injusto. Esto puede sonar bien para la galería, pero no es tan correcto técnicamente y no sé si esto va a cambiar ese panorama para esos delitos. Eso, sumado a los efectos en los jóvenes que cometen faltas menores, creo que no es buena una política pública que para ese segmento solo apueste por la dimensión punitiva.

    Más sobre:Mauricio DuceRegistro Único de VándalosIncivilidadesDelitos

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