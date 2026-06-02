De ampliar programas habitacionales a erradicar sitios eriazos: las principales apuestas sectoriales del discurso de Kast

Seguridad, ajuste del Estado y reactivación económica fueron los ejes centrales de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. Pero más allá de las definiciones primarias, el Mandatario aprovechó su intervención ante el Congreso para delinear una serie de medidas sectoriales que buscan marcar el rumbo de distintas carteras durante los próximos años.

En su discurso que se extendió por más de dos horas, Kast combinó balances de sus primeros casi tres meses de gobierno con el abordaje de temas en salud, educación, desarrollo social, inversión, infraestructura y modernización del Estado. El mensaje también buscó responder a cuestionamientos que han acompañado el inicio de su administración, particularmente por los recortes presupuestarios, el alza de los combustibles y las dificultades para instalar algunas de sus prioridades legislativas.

Uno de los anuncios de mayor alcance institucional fue la decisión de impulsar una reducción de la estructura ministerial. El Presidente confirmó el envío de un proyecto para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, además de convocar una comisión de expertos para revisar la arquitectura del Estado y proponer una reorganización de ministerios y servicios públicos. La iniciativa forma parte del compromiso del Ejecutivo de disminuir el tamaño del aparato estatal y reducir duplicidades administrativas.

Si bien, esta propuesta del Ejecutivo fue acotada y no apuntó a ministerios sectoriales, sí estuvo amparada en propuestas del oficialismo que también extendían a reducir y fusionar carteras, como juntar Obras Públicas con Transportes y Vivienda; Ciencia con Educación y Culturas; y añadir Segpres a la fusión propuesta en esta Cuenta Pública entre Interior y la vocería de gobierno.

En Salud, el gobierno centró su balance en la denominada Alerta Sanitaria Oncológica, implementada durante las primeras semanas de gestión para enfrentar los retrasos acumulados en diagnósticos y tratamientos de cáncer.

Kast destacó el despliegue del Plan Oncológico de 90 días y aseguró que más de 33 mil pacientes fueron incorporados al proceso de regularización de atenciones. El Mandatario presentó la iniciativa como uno de los principales hitos de la gestión sanitaria inicial, en momentos en que el Ministerio de Salud enfrenta cuestionamientos por los ajustes presupuestarios aplicados al sector.

La estrategia sanitaria busca acelerar consultas, diagnósticos, cirugías y tratamientos pendientes, además de fortalecer la coordinación entre hospitales y servicios de salud para reducir los tiempos de espera en patologías de alta complejidad. Andrés Celis, diputado de RN, expuso: “Como presidente de la Comisión de Salud valoro los avances en alerta oncológica”.

Otro de los énfasis sectoriales estuvo en Educación. El Presidente destacó los avances de la Ley de Escuelas Protegidas, recordando la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, en Calama. “Agradezco que ambas cámaras hayan aprobado la idea de legislar, y espero que pronto sea ley de la República”, dijo el mandatario en su discurso.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó que “suponer que se van a resolver los problemas graves que hoy tiene la educación solamente con eso, es simplemente ingenuo”.

En este mismo tema, Aguilar agregó que “no hubo ninguna mención de apoyo a las escuelas con reforzamiento profesional para enfrentar esas graves problemáticas sociales y de salud mental”.

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Kast, por su parte, también confirmó que ingresará indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, una de las iniciativas sociales que el gobierno busca destrabar durante este año legislativo. La medida apunta a ampliar el acceso al cuidado infantil y aumentar la participación laboral femenina.

En materia social, Kast anunció un nuevo bono de $ 30.000 destinado a familias vulnerables con hijos menores de 13 años. La medida fue presentada como una respuesta a las dificultades económicas que enfrentan los hogares tras el aumento sostenido del costo de la vida y el encarecimiento de bienes básicos durante los últimos meses.

En Vivienda propuso abrir los programas habitacionales a clase media, lo que permitirá que las postulaciones con apoyo estatal suban hasta 4.000 UF. También propuso una reforma al suelo urbano, a través de la llamada “Operación sitio 2.0”, traspasando 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales que se encuentran sin uso “para reforzar el banco de suelo público y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales”, según dijo el Presidente.

Otra medida fue crear el “Programa Sitio Eriazo” para que municipios transformen sitios abandonados en lugares de uso público, además de una inyección de $ 400 mil millones al Fondo de Emergencia “que se traducirán en la reconstrucción de más de 4 mil viviendas”.

El diputado Gonzalo Winter (FA), dijo valorar el anuncio. “Este es un tema que conversamos hace tiempo con alcaldes de distintas comunas, porque los sitios abandonados muchas veces terminan convertidos en focos de inseguridad y deterioro”, señaló, recordando que hace un tiempo presentó un proyecto para requisar terrenos abandonados y destinarlos al uso público, que ya fue aprobado en la Cámara y hoy está en el Senado. “Si el gobierno le pone urgencia, puede transformarse en ley rápidamente. Pasemos del anuncio a la acción”, añadió.

En Transportes, destacó al futuro del Metro de Santiago. Allí señaló que “la Línea 7 ya supera el 40% de avance y, hacia fines de 2028, unirá Renca con Vitacura, beneficiando a más de 1,6 millones de personas. La Línea 9 conectará Recoleta con Puente Alto, en beneficio de dos millones de habitantes. Avanza la Línea 8 y ya están en estudio los trazados de la futura Línea A, que llegará hasta el aeropuerto”.

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Por otra parte, anunció el impulso al Plan Chile Sale Adelante, que contempló el congelamiento de las tarifas del transporte público. También, la intervención del precio de la parafina por los meses de invierno, un cupón del gas licuado para el 80% más vulnerable y comprometió el apoyo económico a más de 90 mil taxistas, colectiveros y transportistas escolares.

En materia de Obras Públicas, el jefe de Estado comprometió una inversión de más de 800 mil millones de pesos para expandir la Carretera Austral entre La Junta y Villa O’Higgins. Asimismo, garantizó “la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio, con cerca de 2 mil millones de dólares”.

La reactivación económica ocupó una parte importante del discurso presidencial. Kast defendió la agenda de crecimiento impulsada por el gobierno y destacó el aumento de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante los primeros meses de la administración.

“Lamentablemente se sigue reforzando la idea de que la protección ambiental es un obstáculo a la inversión y es lo que hemos visto en el proyecto de ley de reconstrucción, con una serie de medidas que retroceden en la protección ambiental”, refutó al respecto Carolina Palma, de la ONG FIMA.

El Presidente sostuvo que existe una cartera significativa de inversiones en proceso de evaluación y comprometió mayores esfuerzos para agilizar la tramitación de proyectos, especialmente en sectores productivos estratégicos.

En paralelo, el Ejecutivo volvió a instalar la discusión sobre la reorganización institucional del Estado, un debate que podría impactar directamente a varias carteras sectoriales durante los próximos años si prosperan las propuestas de fusión ministerial impulsadas desde el oficialismo.

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Finalmente, en materias de Ciencia se hizo mención a impulsar la Ley de Transferencia Tecnológica, y a desbloquear el camino para aumentar la productividad científica, y permitir que la generación de conocimiento en Chile se convierta en innovación, emprendimiento y desarrollo económico.

En adición, remarcó su intención de fortalecer la infraestructura crítica como capacidad de cómputo, instalación de empresas de inteligencia artificial, energía competitiva, conectividad, centros de datos y talento especializado. “Chile debe pasar de exportar principalmente materias primas a capturar una mayor parte del valor que generan las cadenas tecnológicas del futuro”, agregó. Otra cosa relevante es el rol de la inteligencia artificial como actor en la fiscalización fiscal y optimización de programas de otros sectores.

En las carreteras, por ejemplo, destacó la implementación del Plan Escudo en Ruta, con control vehicular permanente y teleprotección con inteligencia artificial. El Plan de Inspección Total también fue realizado mediante una auditoría interna generada con más de mil auditores, apoyados también con herramientas de inteligencia artificial. Allí, según dijo el Presidente en su primera Cuenta Pública, se encontraron “más de 3 mil millones de dólares pendientes de pagos muy por encima de lo habitual. Y cerca de 10.000 pymes esperaban pagos postergados por más de 250 millones de dólares”.