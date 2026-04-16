Colo Colo cumplirá 101 años de existencia. Específicamente, el domingo 19. Ese día, los albos recibirán a Palestino, en el estadio Monumental, en un encuentro en el que buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. El Cacique lidera la clasificación, con 18 puntos, uno más que sus escoltas, Deportes Limache y Universidad Católica.

Los albos celebrarán el aniversario institucional. No pudieron hacerlo plenamente con el más simbólico: el centenario. Las razones son conocidas. En los incidentes producidos en la antesala del partido ante Fortaleza, por la Copa Libertadores, fallecieron dos hinchas. En el desarrollo del duelo, se produjo la invasión de barristas al campo de juego, que obligó a la suspensión y derivó en duras sanciones para el club. El concepto cambió a conmemoración.

Un festejo Monumental: Los Jaivas encabezarán la celebración del 101º aniversario de Colo Colo

El equipo de Fernando Ortiz saltará al campo de juego a las 18:30 horas, para medirse con el que dirige Cristián La Nona Muñoz. Las actividades en el recinto de Macul comenzarán tres horas antes, con un espectáculo artístico que tendrá grandes invitados.

El club popular anunció un show que tendrá como principal atracción la participación del emblemático grupo Los Jaivas. También estarán La Cofraband, conjunto que suele animar las previas de los encuentros, con adaptaciones de los cánticos que los hinchas albos le dedican a su escuadra; The La Planta, banda uruguaya de cumbia que lidera Nicolás Choca, que tiene éxitos como Universo paralelo, Pa’ Romper la Discoteka” y el remix de Ojitos Chiquititos. También estarán Los Power Peralta.

Los Javias, en el Estadio Nacional. (Foto: Pedro Rodríguez)

Correa está listo

En el plano futbolístico, el técnico argentino prueba fórmulas. El entrenador argentino volverá a contar con Javier Correa, quien superó los problemas físicos que lo mantuvieron al margen del primer equipo albo.

El 17 de marzo, el delantero argentino sufrió un desgarro en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda . La dolencia se produjo pocas horas después de la victoria sobre Huachipato.

El atacante transandino es uno de los jugadores más cuestionados por los fanáticos del Cacique, quienes le recriminan por un aporte goleador. Este año, de hecho, solo le anotó a Everton. Ortiz le había quitado el piso y había optado por Maximiliano Romero como referente de ataque.

Correa, eso sí, encontró un defensor de lujo. "Yo no veo problemas en Correa. Lo que pasa es que no le llegan pelotas. Si me dices que se perdió tres o cuatros goles, podría pensar algo así. Contra la U fueron puros centros frontales. En cualquier equipo, puedes ganar uno. El resto siempre lo ganan los defensas", enfatizó Carlos Caszely, a El Deportivo.

El Rey del Metro Cuadrado atribuyó el bajón a los problemas físicos del delantero. “Tiene que recuperarse bien antes de volver a jugar, porque viene arrastrando algunas molestias”, le encargó. El trasandino cumplió el mandato de quien es considerado por muchos como el máximo ídolo de la institución alba.