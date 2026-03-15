Los berrinches de Javier Correa le quitan piso en Colo Colo.

La reacción de Javier Correa en el partido ante Audax Italiano vuelve a instalar el debate sobre el comportamiento del delantero de Colo Colo. El atacante ignoró a un colaborador de Fernando Ortiz, mosqueado por haber jugado solo 13 minutos. Esto se suma a otros episodios recientes. Ante Unión La Calera salió lesionado y descargó su molestia contra la banca, botando asientos en el estadio Monumental.

Ortiz abordó la actitud de su jugador en la previa al duelo ante Huachipato. “Lo más importante es que supo que estuvo mal, pidió disculpas. Pasado pisado, pienso para adelante”, señaló el técnico.

Javier Correa y Fernando Ortiz.

Más atrás, tras anotar en el triunfo ante Everton en Macul, el delantero mandó a callar a la hinchada. Luego ofreció disculpas públicas por el gesto.

También ha tenido cruces con la prensa. En 2025, en medio de cuestionamientos por su rendimiento, el atacante respondió a las críticas en su estilo. “Me chupa un huevo lo que digan”, lanzó. El Superclásico de esa temporada también registró episodios de tensión. Le lanzó un codazo a Matías Zaldivia que pudo significar la expulsión. Roberto Tobar reconoció que la acción era sancionable.

El rendimiento y la actitud no han acompañado a Correa, que nuevamente asoma como suplente en el Cacique, que de cara al duelo ante los acereros ha entrenado con De Paul; Villagra, Vidal, Sosa; Rojas, Madrid, Alarcón, Méndez,Ulloa; Pastrán y Romero.