Fernando Ortiz aborda el último berrinche de Javier Correa en Colo Colo

El técnico y el ariete en la victoria por 4-1 sobre Unión La Calera en el 2025. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

Colo Colo cerró la sexta fecha de la Liga de Primera como líder, luego de imponerse por la cuenta mínima ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida. Maximiliano Romero anotó para darle los tres puntos a la visita.

Ganar le dio tranquilidad al plantel, después de caer en el Superclásico. Sin embargo, Javier Correa llamó la atención por su actitud al dejar la cancha. El delantero ignoró el saludo de uno de los colaboradores de Ortiz al estar molesto por solo disputar los últimos 15 minutos del encuentro.

En la conferencia de prensa previa al duelo con Huachipato, el técnico trasandino se refirió al episodio y aclaró lo sucedido. “Lo más importante es que supo que estuvo mal, pidió disculpas. Pasado pisado, pienso para adelante”, cerró el Tano.

“Hay una competencia entre jugadores de gran calidad y jerarquía. Hoy, el entrenador decide jugar con uno solo, pero Javier (Correa) sabe que esa pelea diaria es sana”, dijo sobre la disputa entre Romero y Correa por el puesto de titular.

No obstante, no descarta que vuelvan a jugar juntos. “Con diferentes características puedo definir que plantear para enfrentar al rival, eso no quiere decir que no puedan estar desde el once inicial”, declaró.

El duelo ante Huachipato

Los Albos en el último partido en La Florida. Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El lunes los Acereros visitan el estadio Monumental por la séptima fecha del torneo. Los de Macul intentarán mantener la primera posición en la tabla, mientras que los de Talcahuano tratarán sumar de a tres para trepar hasta la parte alta de la clasificación.

El adiestrador abordó el presente de su rival. “Huachipato, si bien no pasa un buen momento, tiene jugadores de características importantes en delantera. Me quedan dos días más para seguir analizando y preparar el partido. Aún no sé qué sistema vamos a ocupar”, sinceró.

Una de las dudas para el enfrentamiento es Diego Ulloa. El lateral salió con molestias físicas del último encuentro y está siendo evaluado por el cuerpo médico. “Diego (Ulloa) se incorporó hoy a los trabajos. Siente una molestia todavía, pero le permitió entrenar. Tendremos dos días para que trabaje en su lesión y podamos contar con él”, mencionó.