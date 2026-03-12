SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Buena noticia para Fernando Ortiz: Claudio Aquino entrena con normalidad en Colo Colo

    El volante se perdió el duelo ante Audax Italiano, pero todo indica que estará el lunes ante Huachipato. Además, genera dudas la situación de Diego Ulloa.

    Por 
    Diego Donoso
    El futbolista volvió a entrenar con normalidad. Foto: JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT.

    Colo Colo se limpió las heridas tras perder el Superclásico, luego de imponerse ante Audax Italiano en La Florida. Gracias al gol de Maximiliano Romero, el Cacique se quedó con los tres puntos y se posicionó como el líder de la Liga de Primera.

    La gran ausencia del fin de semana fue la de Claudio Aquino. El argentino se perdió el encuentro ante los Itálicos por un leve edema muscular en el muslo izquierdo, lo que no le permitió estar en la victoria por 1-0.

    En su lugar jugó Lautaro Pastrán, quien dejó buenas sensaciones al dar la asistencia para la anotación. El rendimiento del refuerzo permitió que no se sintiera la ausencia del exVélez.

    El adiestrador trasandino recibió buenas noticias: el volante entrenó con normalidad este miércoles, por lo que se pronostica que pueda estar en el siguiente partido. Sin embargo, no es la única duda en la oncena.

    La otra duda en Colo Colo

    El regreso de Aquino es positivo para Ortiz, pero no es el único futbolista bajo observación del cuerpo médico. Diego Ulloa, quien se ha hecho de un lugar entre los titulares, debió dejar el campo en el minuto 69 ante los Tanos por una molestia.

    El defensor salió con molestias físicas en el duelo en La Florida. Foto: FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT.

    El defensor salió incómodo del campo y lo reemplazó Erick Wiemberg. No obstante, según información de Radio ADN, Ulloa está siendo evaluado por los especialistas del club y es posible que juegue el próximo lunes.

    El exUnión La Calera tiene una inflamación en el talón derecho, de acuerdo con el medio citado. En el caso que el lateral izquierdo no pueda participar de la visita de Huachipato al estadio Monumental, Erick Wiemberg asoma como la otra opción.

    Los de Macul enfrentarán el próximo lunes a los Acereros a las 20:30 horas, con el posible regreso de Aquino desde el inicio. Por otro lado, se evaluará durante la semana la evolución de Ulloa.

