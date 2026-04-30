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    Steinert ante “ansiedad” por delitos: “Estamos realizando acciones concretas para que el cambio se note en un tiempo más”

    "Por algo estoy ejerciendo este rol y asumí esta tremenda responsabilidad, que es liderar el Ministerio de Seguridad", aseguró la autoridad.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Resaltando que hay cifras que dan cuenta de un descenso en los homicidios, en una semana marcada por el secuestro de un adulto mayor que desnudó la rearticulación del Tren de Aragua y el asalto a una casa en que balearon a un niño, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dijo entender la “ansiedad” de la ciudanía ante la criminalidad.

    “Nosotros estamos trabajando para que se dé un cambio. Yo entiendo la ansiedad de la población, no soy ajena a ello. Por algo estoy ejerciendo este rol y asumí esta tremenda responsabilidad, que es liderar el Ministerio de Seguridad, pero estamos realizando acciones concretas para que el cambio se note en un tiempo más”, afirmó.

    En San Antonio, dando cuenta de la desarticulación de una banda que enviaba droga a Australia desde el puerto, la autoridad destacó que se está trabajando en marcar presencia en terreno para “recuperar el control de las calles”, lo que, explicó, es uno de los ejes en las tareas que el Presidente José Antonio Kast encomendó a su cartera.

    “En homicidios tenemos una pequeña baja, tal como se ha demostrado semana a semana. Sin embargo, tenemos que destacar que como Ministerio de Seguridad nos preocupa y estamos analizando mecanismos de acción para que, efectivamente, el día de mañana podamos bajar sustancialmente esa cifra”, indicó la secretaria de Estado.

    Rearticulación del Tren de Aragua

    Ante la vinculación del Tren de Aragua en el secuestro en San Miguel, la ministra planteó que el grupo criminal internacional de origen venezolano debe ser atacado ocupando inteligencia.

    “Analizando dónde están, cómo están, cómo funcionan. Y lo más importante ahora es ver cómo atacamos la estructura económica del Tren de Aragua. Porque lo que se ha visto siempre es que son organizaciones criminales que pueden articularse muy fácilmente, ¿cierto? Es importante también dar un golpe desde el punto de vista financiero", sostuvo.

    Más sobre:Trinidad SteinertSeguridadDelincuenciaSecuestrosHomicidiosMinisterio de SeguridadTren de AraguaCrimen organizado

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