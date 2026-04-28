Sujetos disparan a niño de 7 años durante violento asalto en La Cruz

Valparaiso, 16 de abril 2026 Personal de Policía de Investigaciones se despliega por el centro de la ciudad durante Ronda Impacto Sebastian Cisternas/AtonChile

En la comuna de La Cruz, Región de Valparaíso, se registró un violento asalto perpetrado por cuatro sujetos que ingresaron a una vivienda en donde hirieron a un menor de 7 años en su hombro.

Según relató el subprefecto Humberto Cortés, jefe de la Brigada Investigadora de Robos, concurrieron hasta el lugar por instrucción del Ministerio Pública junto al Laboratorio de Criminalística de Valparaíso.

En el sitio del suceso se da cuenta de que los hechos ocurrieron luego de que cuatro sujetos a rostro cubierto entran en la vivienda con armas de fuego, intimidando a las víctimas. “ Uno de estos efectuó un disparo hiriendo a un menor de 7 años de edad con su hombro ”, detalló el policía.

Los hombres huyeron del lugar, y el niño fue atendido por personal de SAMU, y trasladado hasta un centro asistencial. El subprefecto Cortés afirmó que el menor está estable y sin riesgo vital.

Además, el policía indicó que se están “realizando diligencias para lograr obtener la identidad de los delincuentes y su pronta detención”.