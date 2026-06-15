Bolsa de Santiago extiende su alza en línea con Wall Street tras anuncio de acuerdo entre EE.UU e Irán.

La bolsa chilena subía este lunes en línea con el comportamiento de los principales mercados internaciones tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el que alivió las preocupaciones por las presiones inflacionarias generadas ante el alza en los costos de la energía, y llevó a los inversionistas a volver a activos de mayor riesgo, como la renta fija.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago avanzaba 0,34% a 10.960,66 puntos, con lo que se encaminaba a completar su tercera sesión consecutiva de ganancias.

Entre los aumentos de la sesión destacaban las acciones de Latam Airlines, empresa especialmente sensible a las precios de los combustibles. Los papeles de la aerolínea subían 4,72% y lideraban las alzas en el mercado local.

“Hoy día tenemos los mercados de renta variable subiendo, tenemos, por ejemplo, lo que es la renta fija cayendo en su rentabilidad, y tenemos, sobre todo, el tema del petróleo ubicándose bajo los US$80. Sin embargo, ya las primeras apreciaciones apuntan a que hacia final de año podríamos estar terminando con un petróleo en torno a los US$70 el barril”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

Precisó que “esto ya conlleva distintos escenarios, pero yo diría que todos son escenarios positivos. ¿En qué sentido?, por ejemplo, ya se prevé que la bolsa podría seguir escalando ya sin una sombra de incertidumbre y la inflación también podría empezar a disminuir".

Reunión de la Fed

Añadió que el nuevo escenario podría quitar presión a los bancos centrales a nivel mundial para aplicar una política monetaria más restrictivas lo cual podría impulsar el crecimiento económico.

Sin embargo, indicó que el mercado estará atento a concreción del acuerdo, establecida para el viernes, mientras que el miércoles la atención de los inversionistas estará puesta en la primera decisión de tasas de interés y posterior conferencia de prensa de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con Kevin Warsh como nuevo presidente del banco central más importante del mundo.

Si bien la mayoría de los analistas prevé que la Fed mantendrá la tasa de su nivel actual, la expectativas están puestas en las señales que entregue Warsh sobre el comportamiento futuro de la política monetaria.

En este contexto en Wall Street los principales indicadores operaban con ganancias. El selectivo S&P 500 aumentaba 1,79%, el promedio industrial Dow Jones avanzaba 1,29% y el tecnológico Nasdaq subía 2,89%.

En Europa, en tanto, el Stoxx 50 anotaba un incremento de 0,78%, mientras que Asia el Nikkei de Japón cerró con un alza de 4,99% y en China Continental el CSI 300 avanzó 2,39%.