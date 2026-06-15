Llega el estreno de España de Yamal y Uruguay de Marcelo Bielsa: cuáles son los partidos y quiénes transmiten

Llega el estreno de Uruguay de Marcelo Bielsa: cuáles son los partidos y quiénes transmiten la jornada de este lunes. Foto: @Uruguay.

El Mundial vivirá su quinta jornada y llega el turno de Uruguay. La Celeste de Marcelo Bielsa enfrenta a las 18.00 horas a Arabia Saudita en Miami.

Sin embargo, antes la candidata España se mide ante Cabo Verde en Atlanta. Son cuatro los compromisos programados para este lunes. Revisa aquí el calendario.

España vs. Cabo Verde - 12 horas

El encuentro por el Grupo H se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Atlanta Stadium

Bélgica vs. Egipto - 15 horas

El encuentro por el Grupo G se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Seattle Stadium.

Arabia Saudita vs. Uruguay - 18 horas

El encuentro por el Grupo H se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Miami Stadium.

Irán vs. Nueva Zelanda - 21 horas

El encuentro por el Grupo G se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Los Ángeles Stadium.