Droga iba ser acopiada en San Joaquín y distribuida en Ñuñoa: incautan 440 kilos de marihuana oculta en camioneta

A primera hora de este lunes, en el cuartel general de la Policía de Investigaciones en Santiago, el prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos (Briant) Metropolitana, y el fiscal jefe de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Oriente, Fernando Anais, entregaron antecedentes de un operativo denominado Sol del Desierto.

El operativo se desarrolló el jueves 11 de junio y permitió la incautación de 440 kilos de marihuana y la detención de dos personas involucradas en el traslado de la droga.

El prefecto Gatica explicó que la sustancia, que iba a ser acopiada en San Joaquín y distribuida en Ñuñoa, se mantenía oculta en el pick up de una camioneta que fue dejada en el estacionamiento de un supermercado.

“El procedimiento se materializó el jueves, en horas de la tarde. Conforme al análisis policial e inteligencia criminal se logró determinar que dos personas componentes de una estructura criminal recepcionarían un importante cargamento de droga que iba a ser trasladada a la zona sur para posteriormente ser comercializada”, detalló el prefecto.

Los sujetos fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva.

La marihuana venía del norte y su origen sería Bolivia.

El método que usaba la banda consistía en mantener vehículos acondicionados con la droga en espacios abiertos y de libre acceso al público para distraer y que integrantes del grupo delictual fueran a retirarlos.