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    Política

    Oposición evalúa presentar requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar recortes presupuestarios desde Hacienda

    Mientras tanto, todavía continúa la discusión sobre si presentar o no algún requerimiento por la megarreforma del Ejecutivo. "No hay aún una decisión política, pero hay algunos aspectos técnicos que ya empiezan a dar luz respecto de cuales son los posibles caminos que se podrían seguir", detalló el presidente del PPD, Raúl Soto.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Oposición evalúa presentar requerimiento al Tribunal Constitucional frente a recortes presupuestarios desde Hacienda JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La oposición sostuvo este lunes un nuevo encuentro de coordinación en la sede del Partido Socialista, donde prosigue la discusión sobre si presentar finalmente un requerimiento frente al Tribunal Constitucional por la tramitación de la megarreforma.

    En ese aspecto, el presidente del PPD, Raúl Soto, señaló tras la reunión que “no hay aún una decisión política, pero hay algunos aspectos técnicos que ya empiezan a dar luz respecto a cuáles son posibles caminos que se podrían seguir”.

    Sin embargo, en otro ámbito, el diputado abordó una nueva arista que están evaluando desde la oposición: un requerimiento al Tribunal Constitucional frente a los decretos de recortes presupuestarios.

    “Se ha sumado una nueva variante, que es la posibilidad de evaluar nuevos requerimientos al Tribunal Constitucional para ver la posibilidad de impugnar y eventualmente frenar los decretos de recorte presupuestario, especialmente en materias sensibles para el país, como son en salud”, detalló Soto.

    A lo que añadió: “Estamos muy preocupados por las consecuencias que estos recortes en salud, especialmente en los hospitales, pueden provocar en la salud pública de nuestro país y estamos a disposición de poner este esfuerzo colectivo para defender los derechos constitucionales de los chilenos y chilenas”

    La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, también detalló que uno de los temas abordados fueron los recortes en el área de Salud.

    “Está siendo un factor muy importante en cada uno de los territorios de nuestros diputados, alcaldes y alcaldesas, que nos plantean con preocupación cómo los recortes ya se están sintiendo en la mayor parte de los servicios públicos en nuestro país”, detalló la dirigente frenteamplista.

    Ley Nain-Retamal

    Tema obligado también durante esta jornada fueron las modificaciones propuestas por el Partido Comunista a la ley Nain-Retamal, que buscarían derogar algunos de sus artículos.

    La iniciativa provocó las críticas del oficialismo y llevó al Ejecutivo a dar urgencia a dos proyectos que van en línea a endurecer penas por ataques a Carabineros y ampliar legítima defensa de funcionarios de franco.

    Previo a la reunión, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, enfatizó que finalmente las indicaciones son “recursos que tiene el gobierno”.

    “Debiera con tranquilidad uno decir que aquí, incluyendo si hubo sobreuso sobre la legalidad de la fuerza, tendrá que responder frente a la justicia. Bueno, esa es la precisión que parlamentarias de la bancada del PC han hecho, en un debate que no es nuevo”, explicó.

    Por su parte, Martínez criticó “cómo se cierran debates sin siquiera darlos”.

    “Me parece que no hay debates que estén negados y es parte de la democracia, y me impresiona mucho la altisonancia con la que se da un debate que es totalmente razonable y posible de dar en el Congreso”, añadió.

    Mientras tanto, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, enfatizó que van a “apoyar y respaldar cualquier proyecto de iniciativa que entregue atribuciones a nuestras policías para poder realizar su trabajo de mejor manera posible, que se entregue más y mejor seguridad a los habitantes de Chile. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esta derogación de ley, tal como lo han planteado algunos sectores”.

    Lee también:

    Más sobre:OposiciónRaúl SotoLautaro CarmonaÁlvaro OrtizConstanza MartínezRecortes presupuestariosMegarreformaLey Nain-Retamal

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