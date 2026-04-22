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    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Un estudiante de Derecho de la Universidad San Sebastián de Valdivia, militante frenteamplista, señaló que a fines de marzo ya se empezaba a dibujar la protesta contra la ministra en la U. Austral. Dijo que no participó de la convocatoria, pero que siguió el "minuto a minuto" por un grupo de WhatsApp. Otros testigos también señalaron que sabían de la convocatoria.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Un día después del ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la PDI recibió un importante testimonio. Se trata del estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián de Valdivia Mauro Villanueva quien llegó de manera voluntaria hasta la Bipe de Valdivia para entregar información que a los detectives les sirvió para ir reconstruyendo cómo se gestó la agresión a la secretaria de Estado en la Universidad Austral de Chile (UACh) el 8 de abril.

    Ese día, Lincolao asisitó al inicio del año académico para realizar una clase magistral. Sin embargo, un grupo de estudiantes la atacó gritándole improperios, arrojándole agua e incluso intentando empujarla. Los imputados Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga, tres estudiantes de esa casa de estudios, fueron detenidos y formalizados por atentado contra la autoridad.

    Villanueva, quien ante los policías reconoció ser militante del Frente Amplio (FA), pero no tener ningún cargo en la dirigencia, llegó hasta la PDI luego de que viera que su nombre comenzaba a aparecer en redes sociales. En esa colectividad, dijo, participa desde marzo en el Frente Estudiantil del partido que, según sus palabras, se dedica a programar “actividades que van en beneficio de la comunidad, como por ejemplo preuniversitarios populares, bibliotecas populares, entre otros”.

    Desde esa plataforma, testificó Villanueva, “tenemos acceso a la información referente a las actividades estudiantiles de la comuna, como por el ejemplo los llamados a reunión de federaciones y actividades relacionadas a conmemoraciones de índole política”.

    Su objetivo fue aclarar que no tenía relación con el ataque, de hecho, dijo que ni siquiera asistió ese día al campus. Sin embargo, contó a los policías que en los grupos estudintiles de su partido, a fines de marzo, se empezó a hablar de la asistencia de la ministra. Bajo ese escenario, según la declaración a la que accedió La Tercera, varios plantearon que era el momento para “manifestarse”. El ataque, dilucidaron los policías, no parecía improvisado.

    “Debo mencionar que en el mes de marzo de este año ingresé al ‘Frente Estudiantil’ y el 27 de marzo, tuvimos una reunión de partido y en ese momento se habló que la ministra de Ciencias vendría a Valdivia y que era el momento para manifestarse contra las políticas del gobierno actual", dijo el testigo.

    El estudiante de Derecho de quinto año continuó asi su testimonio: “En el caso particular del día martes 7 de abril, recibí una invitación abierta mediante la aplicación WhatsApp de parte de la dirigencia del Frente Estudiantil, mediante el grupo ‘Frente Estudiantil Los Ríos’, mediante el cual nos invitaban a participar de la manifestación en rechazo de la ministra Lincolao, debido a los recortes del programa Becas Chile y gratuidad. La idea de era protestar de manera pacífica, pero la actitud de la ministra encendió los ánimos y hasta donde entiendo se descontroló todo. Esto lo sé por cuanto seguía por redes sociales todo lo que pasaba en tiempo real".

    Si bien dijo que no tenía antecedentes que permitieran identificar a los atacantes, dijo que estos no pertenecían al Frente Estudiantil de su colectividad.

    El sujeto posteó un video de los hechos en X con lo que comenzó una funa en su contra. Allí fue cuando se preocupó y fue a su universidad a hablar con su jefa de carrera. Tras la arremetida en contra suyo en redes sociales, cerró su Instagram, Facebook y Telegram. “Lo que yo sé, es que la carrera que citó a la manifestación corresponde a la de Antropología de la UACh, siendo el centro de alumnos de esta carrera los que organizaron la actividad”, dijo.

    El testigo finalizó su testimonió así: “Finalmente, reitero que no fui yo quien organizó esta protesta, yo fui invitado y no acudi, sólo seguí todo el movimiento a través de redes sociales, particularmente en un grupo de WhatsApp, donde se escribía el minuto a minuto”.

    Otros testimonios

    El 10 de abril, la estudiante de la UAch Valentina Arriagada también asistió voluntariamente a la Bipe. Esa fue la tónica general del caso dicen conocedores del caso. Varios estudiantes se empezaron a acercar por su propia cuenta a la policía para entregar antecedentes y así descartar su participación.

    Arriagada, alumna de Odontología y secretaria general de la Federación de Estudiantes de la UAch señaló que el 24 de marzo recibió un correo del rector Egon Montecinos donde se les invitaba a la actividad con la ministra. No obstante, no respondieron el correo. “En razón de lo anterior, conversamos en la mesa de la Federación no asistir. Por cuanto hay situaciones que nos afectan directamente como estudiantes, como por ejemplo decretos medioambientales, el tema de la gratuidad y de las becas, entre otros”, testificó Arriagada.

    Sin embargo, ese día sí fue a la universidad: “A eso de las 13:20 horas llegué a la universidad y estuve en el ingreso del Aula Magna y posteriormente hice ingreso. Dentro del espacio de tiempo en que llegué e hice ingreso al aula, debo haber visto unas setenta personas aproximadamente, quienes protestaban de manera pacifica, con elementos sonoros y consignas asociadas a las peticiones que ya mencioné”.

    “Luego de ingresar al auditorio, se acercó el rector de la universidad a los alumnos de la federación y nos indicó que la ministra estaba dispuesta a conversar con tres representantes de los alumnos, logrando efectuar esta acción la presidenta de la Feuah Valentina Jara”, agregó. La estudiante no entregó mayores antecedentes del ataque. “Ante su consulta, referente a si mantengo antecedentes sobre las personas que convocaron la protesta, debo indicar que como Federación no se hizo ningún llamado”, cerró.

    Fue así como la PDI también tomó el testimonio de Valentina Jara, quien llegó a declarar como testigo con su abogada. Ante los detectives la estudiante de Derecho de último año afirmó que recibió el mismo correo del rector. “Por temas personales preferí no asistir, al igual que el resto del equipo de la Feuach”, dijo. Pero igual estuvo en la universidad. “Me encontraba realizando mis labores de alumna en la UACh, momento en que a eso de las 13:00 horas, luego de finalizada mis clases, voy a las inmediaciones del aula magna de la universidad, solo para ir a ver cómo se estaba desarrollando la jornada, donde habían manifestaciones completamente pacíficas”, se lee en su testimonio.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Seguidamente, a eso de 20 minutos después, llega una amiga diciéndome que había escuchado que a la salida de la ministra del Aula Magna, los estudiantes la habían mechoneado, golpeado y tirado Coca Cola, cosa que no le tomé mayor importancia, ya que creía que era una exageración, donde luego de un buen rato mientras conversaba con un amigo de otras cosas, empiezan a publicar en las redes sociales los videos de lo sucedido, logrando dimensionar en ese momento la gravedad de los ocurrido”, agregó. La estudiante dijo que recibió “varios mensajes” en sus redes sociales donde le indicaban que la iban a funar. Por ello, presentó una denuncia en la PDI y pidió medidas de protección.

    Quien también entregó antecedentes sobre la convocatoria previa fue el jefe de seguridad de la UACh, Saúl Parra. El funcionario dijo que sabían que habría una manifestación por lo que reforzaron el equipo de guardias. “Ese día el turno comenzó de manera normal a eso de las 7.30. La labor de seguridad del campus Isla Teja estuvo a cargo de nueve guardias, de los cuales uno estaba en la central de vigilancia, y yo más siete guardias quedamos a cargo del resguardo de la ceremonia de inauguración del año académico y visita de la ministra”, comenzó diciendo.

    “Estas ceremonias se llevaron a cabo sin altercados. No obstante, había una convocatoria para manifestarse de manera pacífica ante la ministra. Por lo que pude ver en los carteles eran reclamos en contra de la cancelación de las becas de posgrado en el extranjero y otras consignas. Quiero señalar que nosotros como Departamento de Seguridad, sabíamos de este llamado a manifestación, pero a través de comentarios, nada formal, por lo cual reforzamos la seguridad del sector de Aula Magna”.

    Más sobre:Ximena LincolaoPDIUniversidad Austral

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