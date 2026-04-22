“Una de las historias más tristes de la diplomacia”: excanciller Valdés acusa sabotaje del gobierno de Kast a campaña de Bachelet en la ONU

El exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, abordó esta mañana el estado de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Esto, luego de que ayer martes, la exmandataria presentara en Nueva York su postulación a la Secretaría General ante los 193 estados miembros del organismo multilateral.

Al respecto, y consultado esta jornada en conversación con Radio ADN sobre cómo evaluaba la nominación, luego de que Chile bajo el gobierno de José Antonio Kast haya retirado su respaldo, la exautoridad expresó que la candidatura “está viento en popa”.

“La candidatura está apoyada por los principales países de América Latina y tiene clarísimo que tiene que avanzar en ese terreno. Los servicios diplomáticos de Brasil y de México son de la primera calidad en el mundo, tienen acceso a la mayor parte de los continentes, tienen embajadas en todas partes y están profundamente comprometidos en la candidatura”, destacó.

En esto, Valdés también indicó que “han trabajado con ella (Bachelet) durante la semana pasada, y con otras personas que acompañaron a la Presidenta a Nueva York, como el exsubsecretario Cristian Barros, también embajador en Naciones Unidas, que cuenta con una vasta experiencia en el tema, Heraldo Muñoz, que estaba entrando y saliendo, que es hoy día el que coordina el grupo de excancilleres que estamos trabajando en el tema".

“Hemos estado todos en contacto con embajadores de distintas partes del mundo, aquí en Santiago y también en Naciones Unidas”, añadió.

En este sentido, el exembajador, sostuvo que la candidatura “avanza muy bien y la presentación de ayer confirmó que, de los candidatos que hay, que son hasta este momento cuatro, naturalmente que Michelle Bachelet tiene una delantera muy evidente, por lo tanto nosotros estamos satisfechos”.

“Es lamentable es que Chile esté actuando de esta forma”

Junto con esto, la exautoridad lamentó también el actuar del gobierno del Presidente Kast en esta materia.

“Estamos profundamente desilusionados de la política de Chile, que no solamente se permitió cometer una de las historias más tristes de la diplomacia latinoamericana y chilena -que fue retirar la candidatura de una persona que ha sido dos veces Presidenta de Chile- sino que además ahora insiste en decir cosas y en hacer declaraciones en las cuales se trata de sabotear el proceso de trabajo que estamos haciendo para este propósito”, sentenció. “Y además, de generar una suerte de razia en contra de los funcionarios de la Cancillería, que pudieron en algún momento haber tenido que trabajar esto por cumplimiento de sus funciones profesionales".

Por ejemplo, sostuvo, ayer “el canciller vuelve a insistir en algo que es numéricamente falso, cuando dice que hay una dispersión de las candidaturas. ¿Cómo puede decirse algo así cuando hay hoy día en la práctica tres candidatos y resulta que hubo 13 candidatos en la elección pasada?“.

Por otra parte, indicó, también se ha planteado que Bachelet tiene un veto de parte de Estados Unidos, “pero ese supuesto veto solo lo conoce el canciller. No hay evidencia de aquello”, replicó el embajador.

Sobre este punto, Valdés señaló que lo que ha ocurrido es que un grupo de parlamentarios de extrema derecha en Estados Unidos “ha planteado que la posición de la presidenta en temas como el aborto y los derechos de las mujeres sería contraria a la política del gobierno norteamericano”.

“Pero se han citado figuras con muy poca influencia real. Yo fui ocho años embajador en Washington, y el senador que se ha mencionado nunca tuvo un rol relevante en discusiones del Congreso”, señaló. “Se están utilizando voces con influencia relativa para generar la percepción en Chile de que la candidatura debe ser descartada, y eso es muy lamentable”.

Finalizando, la exautoridad apuntó en que confía en que la candidatura “no se va a frustrar”.

“Lo que sí es lamentable es que Chile esté actuando de esta forma, porque esto puede transformarse en una de las peores páginas de la política exterior del país”, sostuvo.