SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Rabat y propuesta de régimen de responsabilidad parental: “Ser padre es maravilloso, pero no es gratis”

    “Cuando como padre incumplo con esos deberes o cargas que la ley me impone, debo responder por mis actos", señaló el titular de Justicia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la propuesta de régimen de responsabilidad parental que su cartera está impulsando para reforzar el involucramiento efectivo de las familias en la formación de niños, niñas y adolescentes.

    “Ser padre es maravilloso, pero no es gratis. La ley nos establece a todos nosotros un estatuto, en virtud del cual dispone ciertas cargas u obligaciones respecto de los padres y esas cargas están vinculados con el cuidado, con la atención, con la educación que debemos prestarles a nuestros hijos”, explicó.

    La propuesta busca superar las limitaciones del sistema actual, donde si bien existen normas en el Código Civil, estas resultan poco aplicadas en la práctica debido a la extensión de los procedimientos judiciales.

    Uno de los principales cambios considera trasladar estas materias a la justicia de familia, lo que permitiría contar con procedimientos más breves.

    “Cuando como padre incumplo con esos deberes o cargas que la ley me impone, debo responder por mis actos. No solo porque le estoy causando un perjuicio a mi hijo, sino porque también puede causar un perjuicio a terceros”, agregó el ministro.

    La autoridad precisó que el proyecto que esperan “presentar en el corto plazo” tiene por finalidad hacer efectivo el régimen que hoy día establece la ley.

    “Que no sea gratis ser padre, que respondamos cuando hemos descuidado este estatuto de deberes que nos establece la legislación. La idea es poder hacerlo dentro de la judicatura de familia, para lo cual hay que fortalecerla, hay que establecer o ocupar los procedimientos breves que ella que ella tiene y que sea también una señal, una señal del Estado de que está preocupado para que nuestros hijos puedan asistir a los establecimientos educacionales de manera continua”, expuso el titular de Justicia.

    Más sobre:Ministerio de JusticiaFernando RabatResponsabilidad parentalGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Con el municipalismo no se juega”: alcaldes en alerta máxima por eliminación de contribuciones en Plan de Reconstrucción

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana

    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Kast también se aprieta el cinturón: Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gastos en personal y actos del Mandatario

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario de Seguridad apunta que en la educación “se instaló el crimen organizado y la delincuencia”

    Subsecretario de Seguridad apunta que en la educación “se instaló el crimen organizado y la delincuencia”

    2.
    Detienen a estudiante en liceo en Providencia que encendió bengala y portaba mochila con 19 botellas con mecha

    Detienen a estudiante en liceo en Providencia que encendió bengala y portaba mochila con 19 botellas con mecha

    3.
    Contraloría abre sumario contra el Hospital Sótero del Río por millonario contrato con empresa ligada a médico del propio recinto

    Contraloría abre sumario contra el Hospital Sótero del Río por millonario contrato con empresa ligada a médico del propio recinto

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana
    Chile

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana

    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Kast también se aprieta el cinturón: Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gastos en personal y actos del Mandatario

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión
    Negocios

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión

    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Industria de fondos mutuos supera los US$100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Tras una mala racha histórica: Chelsea despide al técnico Liam Rosenior a horas de sus críticas al plantel
    El Deportivo

    Tras una mala racha histórica: Chelsea despide al técnico Liam Rosenior a horas de sus críticas al plantel

    “Se los maneja de otra manera”: jugador de Unión La Calera arremete contra el arbitraje tras polémica con Fernando Zampedri

    Ben Brereton derrocha optimismo sobre el momento de la selección chilena: “El futuro es muy prometedor”

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson
    Cultura y entretención

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    Madre de Jorge Matute Johns vuelve a criticar la serie de Netflix sobre su hijo: “Es una basura”

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas
    Mundo

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running