Ministro Rabat y propuesta de régimen de responsabilidad parental: “Ser padre es maravilloso, pero no es gratis”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la propuesta de régimen de responsabilidad parental que su cartera está impulsando para reforzar el involucramiento efectivo de las familias en la formación de niños, niñas y adolescentes.

“Ser padre es maravilloso, pero no es gratis. La ley nos establece a todos nosotros un estatuto, en virtud del cual dispone ciertas cargas u obligaciones respecto de los padres y esas cargas están vinculados con el cuidado, con la atención, con la educación que debemos prestarles a nuestros hijos”, explicó.

La propuesta busca superar las limitaciones del sistema actual, donde si bien existen normas en el Código Civil, estas resultan poco aplicadas en la práctica debido a la extensión de los procedimientos judiciales.

Uno de los principales cambios considera trasladar estas materias a la justicia de familia, lo que permitiría contar con procedimientos más breves.

“Cuando como padre incumplo con esos deberes o cargas que la ley me impone, debo responder por mis actos. No solo porque le estoy causando un perjuicio a mi hijo, sino porque también puede causar un perjuicio a terceros”, agregó el ministro.

La autoridad precisó que el proyecto que esperan “presentar en el corto plazo” tiene por finalidad hacer efectivo el régimen que hoy día establece la ley.

“Que no sea gratis ser padre, que respondamos cuando hemos descuidado este estatuto de deberes que nos establece la legislación. La idea es poder hacerlo dentro de la judicatura de familia, para lo cual hay que fortalecerla, hay que establecer o ocupar los procedimientos breves que ella que ella tiene y que sea también una señal, una señal del Estado de que está preocupado para que nuestros hijos puedan asistir a los establecimientos educacionales de manera continua”, expuso el titular de Justicia.