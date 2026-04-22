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    Política

    Kast insinúa que existe una “coalición de gobierno” y reabre debate pese a resistencia republicana

    En diciembre, el Presidente dejó en claro a las colectividades que sustentaron su candidatura que él no esperaba conformar una alianza política con ellos. Sin embargo, esta mañana sorprendió al agradecer a su "coalición" por el respaldo al proyecto de reconstrucción. En La Moneda hay quienes apuestan por avanzar en esa idea, aunque quieren dar espacio a los partidos para trabajar en ella.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Paula Catena
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La mañana de este martes, el Presidente José Antonio Kast firmó su ambiciosa megarreforma para ser enviada al Congreso. El proyecto es concebido en el oficialismo como el primer test para dejar claro quiénes están comprometidos con la alianza que sustenta el actual gobierno. En esa línea, esta mañana el Mandatario hizo uso de una palabra que no pasó desapercibida en las filas del oficialismo.

    “(Quiero) agradecer la colaboración permanente que hemos tenido de los distintos partidos que nos han colaborado en la coalición de nuestro gobierno, como es Demócratas, el Partido Social Cristiano, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano”, dijo antes de firmar el proyecto.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Kast no fue el único en poner sobre la mesa ese término esta mañana. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo: “Agradecemos a todos los parlamentarios de nuestra coalición, también a quienes se han sumado a la hora de legislar (la megarreforma)”.

    Que Kast y Quiroz -integrante del comité político de La Moneda- hayan hablado de “coalición” no es casual. Conformar una es algo que algunos ministros del gabinete han conversado. Aunque algunos de ellos restan relevancia a que el Presidente haya hablado de tener una esta mañana, hay secretarios de Estado decididos en la necesidad de avanzar hacia una alianza sólida. Aunque, para alcanzarla, ponen el peso en los partidos políticos que hoy integran el oficialismo.

    En Palacio, por ejemplo, transmiten que el titular del Interior, Claudio Alvarado, es más cauto sobre el tema. Que él considera que abrir esa discusión puede generar diferencias que, en este momento, es mejor evitar.

    Otros ministros, en tanto, plantean que si quieren darle continuidad a este gobierno con alguien del sector, se debe empezar a trabajar desde ahora en darle institucionalidad, sobre todo considerando que vendrán -en unos años más- las elecciones municipales y parlamentantarias.

    En el oficialismo, en todo caso, generó sorpresa el uso de la palabra “coalición” por parte de Kast, debido a que él mismo dejó en claro ante los partidos, dos días después de imponerse en la elección presidencial, que no estaba en sus planes conformar una.

    El 16 de diciembre, el entonces presidente electo encabezó una cita a la que asistieron presidentes y secretarios generales de las distintas colectividades que respaldaron su candidatura. Ahí, él transmitió que su intención era trabajar de forma coordinada con ellos, a través de un gobierno de unidad, pero descartó que su aspiración fuera consolidar una coalición. “No es algo que les voy a pedir”, señaló en esa ocasión.

    Ser una coalición o no es un debate que, a nivel de partidos, se ha dado desde que inició el gobierno. En Chile Vamos -y, especialmente, en la UDI- son varios los dirigentes que han sincerado la necesidad de avanzar en la consolidación de una alianza política de todo el oficialismo, con miras a mantenerse en el poder y profundizar el legado que deje el Presidente Kast.

    Sin embargo, el tema está lejos de convencer a todos. Los que más resistencia han evidenciado han sido los republicanos. “Tenemos que entrar a resolver los temas de fondo concretos, y una coalición o un grupo de partidos distintos no es lo que te va a determinar si es que vas a ser capaz de sacar esa agenda o no”, argumentó el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, hace unas semanas, cuando desde la UDI propusieron avanzar en una alianza más sólida.

    Benjamín Moreno. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Consultado con respecto al uso de la palabra “coalición” por parte del Mandatario, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo a este medio que “en el Congreso Nacional los partidos que respaldamos al gobierno hemos trabajado en equipo de manera leal y propositiva. Más allá de la manera en que queramos definir ese trabajo colectivo, lo importante y valioso es lo que en la práctica ha estado ocurriendo”.

    16/04/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    De esa forma, el timonel marcó distancia de la idea de conformar una coalición. Otros, sin embargo, están más entusiasmados. “Valoro que el Presidente esté hablando en una idea de coalición de partidos. Desde Chile Vamos es lo que propusimos para enfrentar las parlamentarias, lo que nos hubiera significado una mayoría holgada tanto en el Senado como en la Cámara. Por tanto, nunca es mal momento para recoger cañuela”, planteó el senador Luciano Cruz-Coke, quien preside Evópoli.

    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Las palabras de Kast también fueron bien recibidas por el diputado Eduardo Cretton, quien es vicepresidente de la UDI. “Es parte de trabajar como equipo, que es lo que como UDI hemos impulsado. Lo formal se verá más adelante. Pero nos tiene bastante contentos el hecho de que exista una mayor coordinación de los partidos de gobierno”, dijo.

    Sin embargo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pone paños fríos. “Todos los partidos que estamos apoyando al gobierno tenemos un objetivo común: que al gobierno le vaya bien y que pueda sacar adelante su programa. Supongo que a eso se refería el Presidente Kast. Si en el futuro vamos a tener un pacto electoral, eso se verá a su debido tiempo. Primero, a trabajar por Chile y luego a pensar en las siguientes elecciones”, planteó el timonel.

    Por su parte, la diputada Joanna Pérez, quien encabeza el movimiento Demócratas, afirmó: “Valoramos que se reconozca el rol de los distintos sectores que hemos actuado con responsabilidad para propiciar gobernabilidad (...). Ahora bien, más que hablar de una coalición, por ese sentido de responsabilidad adherimos a las propuestas con ideas y voluntad. Si se mantiene esa escucha y colaboración mutua, podemos seguir avanzando en acuerdos concretos que le mejoren la vida a las personas”.

    Y añadió: “Chile necesita soluciones, no definiciones apresuradas. Nosotros estamos disponibles para dialogar y construir mayorías en torno a buenas propuestas, manteniendo siempre nuestra identidad en base a propuesta que representen al centro (...)”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En tanto, la diputada Sara Concha, quien lidera el Partido Social Cristiano, propuso que “siempre es positivo avanzar en espacios de colaboración y diálogo entre distintos sectores que comparten principios y una mirada común de país. Más que hablar de coaliciones por sí mismas, lo importante es construir acuerdos que permitan dar gobernabilidad y responder a las urgencias que hoy tienen las familias”.

    En esa línea, sostuvo que “Chile necesita unidad en torno a temas clave como la seguridad, la reactivación económica y el orden institucional. Si eso se traduce en una coordinación política más amplia, bienvenida sea, pero siempre poniendo por delante las necesidades del país por sobre cualquier interés electoral”.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile
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