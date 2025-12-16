Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

Intervino en varias ocasiones y estaba de buen humor. El presidente electo, José Antonio Kast, lideró el martes -en la denominada “Moneda chica”- su primera reunión como líder del sector con los principales dirigentes de todos los partidos que lo apoyaron en campaña.

A ella acudieron, en total, ocho partidos: su colectividad, el Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli, Demócratas, Amarillos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano. Por cada tienda, acudió el timonel y el secretario (o secretaria) general.

Junto con agradecer el respaldo de las colectividades, Kast, según presentes, tocó un tema que ha sido motivo de debate en el sector: si habrá o no una nueva coalición de gobierno.

Esto, en un contexto en que varios dirigentes han planteado distintas posturas. Sin ir más lejos, el propio presidente de los republicanos, Arturo Squella, hace algunos días, dejó abierta esa puerta.

Sin embargo, de acuerdo a las mismas versiones, durante la cita el mandatario electo les transmitió a los asistentes que sus intenciones son trabajar de manera coordinada, reforzando la idea de un gobierno de unidad, pero que su aspiración no era formar una nueva coalición . “No es algo que les voy a pedir”, señaló.

Y es que en el sector transmiten que hacer cuajar desde libertarios a Demócratas en una misma alianza no sería lo más conveniente por varias razones. Entre ellas, existen sensibilidades muy distintas, hay resistencia de las propias bases de cada colectividad y, por lo mismo, la opción que surjan diferencias rápidamente podría terminar en un quiebre rápido de una alianza formal, lo que se transformaría en un flanco para el gobierno de Kast.

Así, la posibilidad de avanzar en una estructura común, por ahora, aparece como un riesgo más que como una solución.

En algunos partidos del sector, de hecho, lo que más preocupa es la actitud que podrían adoptar los libertarios , sobre todo por la figura de su presidente y excandidato, Johannes Kaiser, quien apuesta por el crecimiento de su colectividad, la denominada “batalla cultural” de la derecha y en sus planes está por volver a postular a La Moneda.

De hecho, según presentes, Kaiser en la cita fue directo y planteó, cuando fue su turno de intervenir, que quería saber de qué forma se nombraría al gabinete y qué rol tendrían los partidos. La escena, según presentes, desencadenó la incomodidad de algunos. Por lo mismo, su tipo de liderazgo, creen algunos, podría generar fricciones en una coalición. Eso sí, comparten que el libertario sí debería sumarse al gobierno justamente para contener eventuales críticas de él a la administración de Kast.

Así, la coordinación que se ha dado hasta ahora es una fórmula más flexible que, aseguran, permitiría contener -o desdramatizar- eventuales descuelgues , administrar las diferencias ideológicas y evitar que las disputas internas se trasladen prematuramente a La Moneda.

Sin ir más lejos, en la derecha recuerdan el caso del Presidente Gabriel Boric, quien apostó durante todo su mandato por una coalición única que integrara a sensibilidades diversas, pero que en la práctica nunca terminó de consolidarse, generando fricciones permanentes y dificultades para ordenar a sus partidos en momentos clave. Ese antecedente es leído hoy, en el entorno de Kast, como una advertencia.

Tras la cita, el timonel republicano, Arturo Squella se tomó con humor una de las consultas de la prensa sobre la instalación de una nueva coalición. “Se están pasando cinco pueblos”, aseguró.

Las declaraciones posteriores de otros dirigentes que asistieron al encuentro también reflejaron esa cautela. Andrés Jouannet, timonel de Amarillos, evitó hablar derechamente de coalición y subrayó que el proceso recién comienza. Este martes, en “Desde La Redacción” de La Tercera, señaló que “yo no llamaría esto ni una coalición ni nada porque esto está muy verde. La elección fue el domingo, fue una gran elección, una gran votación. Los próximos días, la próxima semana, vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Lo que sí, yo lo acabo de señalar, es que nadie se puede restar a este gran desafío que es sacar este país adelante”.

Y agregó: “Coalición es cuando en definitiva uno hace un acuerdo político de mediano o largo plazo, y esa es una cuestión que por lo menos hoy día yo no la tengo en mi agenda, la verdad. Lo que sí, uno está dispuesto es ayudar a que efectivamente a este gobierno le vaya muy bien”.

En Chile Vamos la opinión es distinta . El diputado y timonel UDI, Guillermo Ramírez, aseguró este lunes en el mismo espacio de La Tercera que “para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia. Y vamos a ver cómo se configura eso en los próximos días, conversando en qué va a consistir esta coalición de emergencia”.

Un matiz puso el senador Juan Antonio Coloma ayer en diálogo con Cooperativa. A su juicio, debe existir una coalición, pero no estructurada, sino que de otras características.

“Esta discusión de qué tipo de coalición puede gobernar no es correcta si no entendemos que es un gobierno de emergencia, no es un gobierno de normalidad en donde las lógicas políticas o programáticas sean previamente acordadas. Aquí lo que está mandatado por el pueblo, la gente, es hacerse cargo de la emergencia y para eso la respuesta es hacer una coalición amplia de emergencia en donde todos entendemos a qué se está convocando, no con esa aspiración de ser una coalición política estructurada, sino que de salir todos y aportar con generosidad”, señaló.