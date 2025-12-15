SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    El presidente electo ya tomó algunas definiciones sobre el equipo que lo acompañará a partir de marzo de 2026. El puzzle lo está armando con su círculo más íntimo y, en algunos asuntos, incluyendo a los presidentes de partidos de oposición.

    Por 
    Pedro Rosas
    Juan Andrés Quezada
     
    Paula Catena

    Este lunes, pasadas las 11:30 de la mañana, José Antonio Kast cruzó por primera vez la puerta principal del Palacio de La Moneda como presidente electo. No lo hizo solo, sino que antes de él, algunos integrantes de su círculo más cercano ya lo esperaban en el interior para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

    Se trata del presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella; el jefe de su equipo económico, Jorge Quiroz; el exministro Claudio Alvarado (UDI); y una de las líderes de su equipo programático y subdirectora del movimiento Acción Republicana, María Jesús Wulf y Sebastián Figueroa.

    Que fuesen los elegidos por Kast no es menor. Sin ir más lejos, en 2021 tras salir electo, Boric acudió a su reunión con el exmandatario Sebastián Piñera acompañado de Izkia Siches y Giorgio Jackson, quienes terminaron siendo ministros del primer diseño de su gabinete y parte del comité político. Derechamente, dos figuras clave de los primeros meses de gobierno.

    Alvarado, dicen en el entorno de Kast, es uno de los nombres fijos para el gabinete, particularmente para el comité político. Tal como adelantó La Tercera, el exministro de Sebastián Piñera ya ha estado en conversaciones con el comando republicano para eventualmente asumir una de las principales carteras del gobierno. En concreto, su nombre ha estado sonando para la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y, en estos últimos días, también para Interior.

    Aunque fuentes que conocen de esas conversaciones, afirman que no se han planteado cargos específicos, sí reconocen que se perfila para esos dos puestos. En la UDI, eso sí, transmiten que Alvarado tiene buena sintonía con Kast, por lo que Interior estaría tomando fuerza.

    Y es que de a poco Alvarado ha ido asumiendo un rol en el entorno de Kast. De hecho, se espera que este lunes participe del primer encuentro del republicano con los partidos que lo respaldaron en la segunda vuelta, el que se concretará a las 13.30 en la denominada “Moneda chica”.

    Kast y Alvarado mantienen una buena relación hace años. Se conocieron en el Congreso siendo diputados y compartieron por tres períodos legislativos. Además, encabezaron la bancada de diputados UDI, como jefe y subjefe, respectivamente.

    Que surgiera su nombre -explican- se dio de forma natural, sobre todo considerando la experiencia de Alvarado en los gobiernos de Piñera, donde se desempeñó en la Segpres y como subsecretario de esa misma cartera.

    Más allá de Alvarado, en el equipo de Kast transmiten que ya hay cerca de 10 nombres zanjados para distintas carteras, pero que se mantienen bajo completo hermetismo.

    Quiroz es otro de los nombres fuertes para el equipo ministerial. El economista se mantuvo a cargo de las vocerías económicas y también de coordinar el equipo programático en la materia, por lo que -dicen- es uno de los nombres naturales. Su llegada a Hacienda, agregan las mismas fuentes, depende de lo que pase con José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno argentino. Daza es la carta que el fundador del Partido Republicano quiere preferentemente para ese cargo. En ese diseño, agregan las mismas versiones, Quiroz podría asumir como triministro de Economía, Energía y Minería.

    Esto, pese a las críticas que concentró durante la campaña por sus estudios privados hechos para empresas coludidas de los sectores de pollos y farmacias.

    En el caso de Wulf, que cargo podría desempeñar está menos claro dicen en republicanos. Fuentes de la colectividad, eso sí, reconocen que se trata de una de las integrantes clave del equipo de campaña, por lo que algunos especulan que podría llegar a una de las subsecretarías más sectoriales o tener un rol en el Segundo Piso.

    Junto a Carmen Soza, Wulf es una de las figuras de republicanos que se involucró directamente en la elaboración del programa, sobre todo en el área social donde ha estado colaborando en materia de educación, infancia, entre otras. En la colectividad, incluso, algunos le asocian directamente el plan para enfrentar la crisis de natalidad, que Kast presentó en abril de este año.

    En algunas, se le ha visto realizando vocerías en los distintos temas sociales. Así lo hizo por ejemplo hace algunas semanas cuando Kast sostuvo una actividad por los liceos bicentenarios.

    Socióloga de la Universidad Católica, apenas terminó la carrera empezó a trabajar con el republicano por medio de la Fundación Influyamos, donde fue parte del equipo que elaboró la encuesta “Habla Chile”, que hasta el día de hoy es implementada. Una vez fundado el partido y tras dos años fuera del país, Wulf dio el paso natural al movimiento Acción Republicana.

    Más allá de eso, en el equipo de Kast también han perfilado cómo quieren que sean algunas otras carteras. En el caso de la Cancillería, dicen las mismas versiones, busca que sea con sello económico, más parecido a lo que fue Alfredo Moreno en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuyo eje fue atraer y contribuir en la inversión extranjera. El nombre, de todas formas, lo mantienen con reserva.

    Peticiones de partidos

    En el programa Desde la Redacción, de La Tercera, los presidente de RN y la UDI, Rodrigo Galilea y Guillermo Ramírez, respectivamente, manifestaron su interés de tener representación en el próximo comité político de José Kast.

    “Yo esperaría que un partido como RN tenga presencia en lo que se denomina el comité político, y desde ahí, tratar de influir y proponer nombres para distintas áreas de su gobierno”, dijo Galilea.

    El actual senador, que no repostuló a su cargo, como tampoco lo hará a la presidencia de RN -que el próximo año renueva su directiva- agregó que su colectividad tiene muchas personas expertas en temas de seguridad y crecimiento económico -los temas principales de Kast en su campaña-.

    “Hay gente nuestra que fueron ministros y subsecretarios del Interior, otras vinculadas a gendarmería, a la la ANI (Agencia de Inteligencia Nacional), en fin. Y muchos economistas, expertos en crecimiento y en temas laborales”, agregó.

    Galilea también dijo que a la hora de escoger personas para los gobiernos locales, su partido “tiene una amplia red de profesionales a nivel territorial en todo el país”.

    En tanto, el timonel gremialista también expresó el interés de la UDI por tener un representante en el comité político, pero precisó, que “no estamos condicionando, ni imponiendo (nombres)”.

    Ramírez pedirá a Kast agregar los temas de Salud, Vivienda y Educación, al plan de emergencia que adelantó el mandatario electo en su campaña y dar señales a la ciudadanía sobre las primeras medidas que se tomarán en estas carteras sectoriales.

    En la UDI transmiten que si Alvarado llega a Interior, una buena movida de Kast sería incluir a un RN en la Segpres. Esto, porque advierten que ese partido podría desordenarse, en mayor medida, en el Congreso. De esa forma, los “amarran” a tener más disciplina. El asunto es que en el corazón del comité político, el presidente electo debe resolver si incluirá a alguien militante de los republicanos.

    Además, hay que ver qué pasará con las peticiones de los libertarios. Ahí, Johannes Kaiser ya manifestó sus intenciones de llegar al gabinete, siempre y cuando se recojan materias programáticas clave para él. Algunos en el bloque lo ubican en la cartera de Defensa.

    Todos esto será parte de la discusión que encabezará Kast en la denominada Moneda chica, donde, al cierre de esta edición, llegaron los principales líderes de los partidos de la oposición.

    “Estoy curioso de ver lo qué nos va a proponer, qué es lo que tiene en mente, y sobre esa base vamos a tomar nosotros nuestras propias descisiones (...). Vamos a conversar aquí de cuáles son los objetivos para la próxima administración, de qué manera podemos integrarnos y si es esos objetivos son compatibles con lo que nosotros queremos hacer y podemos hacer”, dijo Kaiser a su arribo al lugar.

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial
