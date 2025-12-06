Johannes Kaiser: “Si nuestra visión de sociedad fuese absolutamente rechazada no vamos a participar del gobierno”

A una semana del balotaje, en el Partido Nacional Libertario no se han sumado a las coordinaciones programáticas con el comando de José Antonio Kast. Esa, según explica el exabanderado y presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, fue una de las primeras definiciones que tomaron tras la primera vuelta.

El diputado asegura que esa conversación se dará solo después del 14-D y será clave para definir si se integran o no a un eventual gobierno republicano. Además, advierte que seguirán dando la “batalla cultural” desde el Congreso.

Esta semana abrió la interrogante sobre ser gobierno u oposición a Kast en una eventual administración de él. ¿Por qué?

Porque las negociaciones siempre son de resultado abierto. Si usted no tiene un resultado abierto, entonces no tiene una negociación.

¿Pero bajo qué términos esperan dar esa conversación?

Los términos se los vamos a comunicar primero a nuestros interlocutores, porque es la forma respetuosa de llevar adelante una conversación seria. Nosotros planteamos desde un inicio que nuestro respaldo era absolutamente incondicional y que las conversaciones sobre una eventual participación en el gobierno, líneas rojas y cosas por el estilo, se iban a dar después. Y se van a dar en primer lugar con José Antonio.

¿No ha tenido la oportunidad de conversar todavía con el Partido Republicano?

La oportunidad la tenemos siempre. Lo que pasa es que no hemos tenido la voluntad, porque no queremos contaminar el proceso eleccionario.

Habló también de ser una “oposición constructiva”. ¿A qué se refiere en concreto?

A que si no somos parte del gobierno, eso significa que lo vamos a apoyar en ciertas materias y en otras materias que consideremos que lo están haciendo mal, lo vamos a criticar. Y en otras materias donde estemos absolutamente en contra, lo vamos a rechazar y vamos a hacer todo lo posible por impedirlo.

¿Y en qué cree que se podrían dar esas diferencias con republicanos?

No sé si se pueden dar esas diferencias directamente con el Partido Republicano. Se han dado en el pasado con la centroderecha. Pongámonos en la situación de que se avance con la profundización del tema de género en nuestra legislación. Evidentemente eso no lo compartimos. Si usted quiere subir impuestos, tampoco. Y eso vale para cualquier gobierno. Y si quiere saber cuáles son los temas que son importantes para nosotros, es abrir nuestra declaración de principios y revisar nuestro programa de gobierno.

¿Y esa conversación no se va a dar antes del 14?

Quizás estamos ansiosos, pero no tenemos la necesidad de entrar al gobierno. Tenemos la voluntad de ser un aporte, eso sí, pero si no estamos en el gobierno vamos a seguir siendo el Partido Nacional Libertario. Ahora nos toca ver desde qué vereda podemos impulsar con mayor impacto las cosas que creemos que son necesarias.

03/12/2025 - Johannes Kaiser - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿En qué sentido?

Nosotros tenemos una visión de sociedad y eso es algo que la derecha en Chile, en general, no ha tenido.

¿Y qué ocurre si esa visión de sociedad no está incluida en un futuro gobierno de Kast?

Si nuestra visión de sociedad fuese absolutamente rechazada no vamos a participar del gobierno, no podríamos participar. Razonablemente podemos irnos a la oposición.

¿Comparte esa idea de un gobierno de emergencia? ¿O cree que debería ir más allá?

Nosotros aún pretendemos corregir ciertos problemas que son fundacionales y que son los que generan la crisis de seguridad, económica, de confianza. Y evidentemente vamos a tratar de que eso sea resuelto en una futura administración. No importa si es de Jara o José Antonio. Estamos dispuestos a cooperar con cualquier gobierno, pero también nos hacemos cargo de cuáles son nuestras sensibilidades y de que se necesita resolver no solamente la sintomatología, sino que también la enfermedad de base.

¿Y espera que un gobierno de Kast se haga cargo de eso? Él se ha alejado de los temas valóricos…

No era necesario alejarse, porque el tema valórico es esencial en el debate político que tenemos hoy día, ya que permite que no sea la izquierda la que determine sobre qué tema valórico vamos a conversar.

Está hablando de la batalla cultural. ¿Espera que eso sea parte de un gobierno de Kast?

Siempre se va a dar una batalla cultural. Yo no sé si Kast lo va a hacer, pero el Partido Nacional Libertario va a seguir dando una batalla cultural que nosotros creemos hace la diferencia en los países entre ser países desarrollados y subdesarrollados. Y ahí el tema valórico no es importante, es esencial.

Respecto a su futuro, ¿se ve como ministro?

Lo que estoy haciendo en este momento es tirarle las riendas al partido, empezar a ordenarlo para entregarle una estructura que sea coherente y sea eficiente. Requiere de una administración muy eficiente y de una política de mediano plazo para ir generando las estructuras que permitan respaldar a la bancada e ir preparando a los futuros candidatos. Mi foco va a estar en el partido, a menos que entremos al gobierno y que parte de las negociaciones signifiquen que yo asuma algún tipo de responsabilidad.

¿Le gustaría un ministerio?

Los cargos son una carga, y por lo demás uno no es el cargo que detenta, así como uno no es lo que tiene en la cuenta de banco. Porque si eres lo que tiene en la cuenta de banco, o el cargo que detentas, entonces, cuando no tienes eso, no eres nadie.

Pero si se lo ofrecen, ¿aceptaría?

Es un debate circular. El tema de ser ministro depende si vamos a poder avanzar con nuestro programa.

¿Cómo ha visto las últimas semanas de campaña? ¿Cree que es un error que se esté dando la elección por ganada?

En un país democrático, donde las elecciones son abiertas y de resultado incierto, puede pasar cualquier cosa. De hecho, en la última elección pasó cualquier cosa. Al señor Parisi prácticamente un 20% lo votó y no lo vimos venir. Entonces, el dejarse estar, el no hacer la pega de conseguir apoderados de mesa, el no ir de frente a dar la pelea, eso puede traer costos.