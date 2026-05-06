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    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Eugenio Campos explicó que el trabajo que desarrolló el Ministerio Público, en colaboración con una serie de instituciones, permitió descartar “la existencia de cualquier tipo de hecho ilícito que permita establecer la concurrencia de algún delito”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Río Bueno aprobó la solicitud de sobreseimiento definitivo formulada por la Fiscalía Regional de Los Ríos en la investigación por el accidente de helicóptero en que falleció el expresidente Sebastián Piñera, ocurrido el 6 de febrero de 2024 en Lago Ranco.

    “Después de una investigación acabada, detallada y acuciosa formulada por la Fiscalía, que contó con diversas instituciones públicas, como también de carácter internacional, determinaron en definitiva que este accidente se debió precisamente a cuestiones ajenas a la intervención de terceras personas", explicó Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

    Instituciones como la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Bomberos y Servicio Médico Legal, colaboraron con la labor del Ministerio Público en este caso.

    Campos explicó que este trabajo permitió descartar “la existencia de cualquier tipo de hecho ilícito que permita establecer la concurrencia de algún delito”.

    La autopsia al expresidente confirmó que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión.

    El Robinson R-44 que pilotaba el exmandatario quedó sumergido en el lago, a 28 metros de profundidad.

    El exgobernante viajaba con su hermana Magdalena Piñera, el empresario Ignacio Guerrero y el hijo de éste Bautista Guerrero.

    Los pasajeros pudieron salir y el exmandatario no logró escapar oportunamente del helicóptero, lo que desencadenó su deceso.

    El informe final de la DGAC concluyó que helicóptero chocó por falta de visibilidad en la cabina. Esto, según la entidad, llevó a que se iniciara un descenso inadvertido de la máquina y que terminara impactando contra el agua del lago hasta hundirse.

    Más sobre:Sebastián PiñeraLago RancoFiscalía

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