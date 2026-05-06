Lanzan medalla conmemorativa del expresidente Gabriel Boric: incluye por primera vez escritura braille

Como ya es tradición, la Casa de Moneda de Chile lanzó una medalla conmemorativa del último expresidente, en este caso se trata de Gabriel Boric, quien ejerció el cargo desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 11 de marzo de 2026.

En esta oportunidad, la medalla cuenta con una característica inédita, puesto que es la primera en la historia de Chile que incorpora escritura en braille en su anverso.

Desde la Casa de Moneda señalaron que este elemento permite ampliar la experiencia de lectura y reconocimiento, permitiendo a personas con discapacidad visual en el acceso a esta forma de contenidos.

La medalla tiene un diámetro de 70 milímetros y está elaborada en bronce, manteniendo los estándares tradicionales de estas piezas conmemorativas, eso sí, fueron incorporados detalles que actualizan su diseño y propósito.

La pieza se integra a la serie histórica que se ha consolidado el organismo como una forma de resguardar la memoria institucional del país a través de objetos que combinan simbolismo, diseño y técnica.

De hecho, la plataforma cuenta con medallas de todos los expresidentes y personajes históricos del país.

En esta ocasión, la medalla que tiene un costo de $27.990 y se puede adquirir a través de la página web tienda.casamoneda.cl