Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

El subsecretario Daniel Rodríguez durante una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

“Nosotros hemos comprometido en la campaña y ante la ciudadanía una modificación sustancial al Sistema de Admisión Escolar, que reconozca el mérito y también la posibilidad de que los colegios participen en la selección de acuerdo con su proyecto educativo”, dijo este miércoles el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez.

Y luego explicó que la medida se trata de una prioridad inmediata e importante para el Ejecutivo. “El Presidente (Kast) nos ha pedido resolver en términos legislativos en los primeros 90 días, por lo tanto, estamos trabajando a toda máquina para eso”, añadió.

Rodríguez abordó los principales desafíos del sistema educativo en el conversatorio “Chile en construcción: debates para el futuro”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y donde se refirió a los cuatro ejes estratégicos del Ministerio de Educación:

• Cobertura, asistencia y continuidad educativa.

• Aprendizajes y calidad educativa.

• Convivencia, bienestar y seguridad escolar.

• Reformas en curso y oportunidades.

En ese contexto también ratificó que el gobierno avanza en medidas para corregir la estructura de la gratuidad, advirtiendo la existencia de “fraude social” y la necesidad de “restaurar el imperio de la ley”.

“El foco que tenemos es gastar bien los recursos que se están invirtiendo. Sabemos que faltan y que no es suficiente lo que hoy se está entregando, en particular por la fórmula que se diseñó la gratuidad. Pero también sabemos que hay mucho fraude social: que muchos estudiantes que son beneficiados con la gratuidad no deberían ser beneficiados por ella según la ley”, afirmó.

En ese contexto, planteó la necesidad de corregir distorsiones en el sistema. “Eso implica que se creó un subsidio al séptimo decil que no debiera estar ahí, y si ese se retira, va a tener un impacto en las instituciones, pero debe hacerse”, enfatizó.

No obstante, la autoridad reconoció que la decisión no está exenta de costos: “Es una medida difícil, pero que tiene que tomarse porque tenemos que restaurar el imperio de ley, como dice el ministro Quiroz. Es simplemente hacer que se aplique la ley”.

Durante su exposición, el subsecretario también presentó los principales puntos del Plan 90 días del ministerio:

• Revisión presupuestaria: cautelar compromisos financieros, asegurar continuidad del servicio y soporte a establecimientos.

• Disminuir la carga administrativa: revisar y eliminar exigencias innecesarias; simplificar procesos.

• Flexibilizar la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para mayor autonomía y mejor uso de recursos.

• Educación parvularia: cobertura prioritaria para niños vulnerables y crear una unidad de inclusión y familia.

• Proyecto de ley seguridad, orden y respeto en la comunidad educativa

• Iniciativas para modificar el Sistema de Admisión Escolar y facilitar nuevos establecimientos de calidad.