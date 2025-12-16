SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Andrés Jouannet y colaboración con gobierno de Kast: “Yo no llamaría esto una coalición”

    Por otro lado, se mostró a favor de que el exministro Isidro Solís, también militante de Amarillos y adherente de Evelyn Matthei, integrase el gabinete.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, abordó los resultados de las elecciones presidenciales que dieron por ganador a José Antonio Kast y las posibilidades de formar una coalición con ese sector.

    “Yo no llamaría esto ni una coalición ni nada porque esto está muy verde. La elección fue el domingo, fue una gran elección, una gran votación. Los próximos días, la próxima semana, vamos a ver cómo esto se va desarrollando.Lo que sí, yo lo acabo de señalar, es que nadie se puede restar a este gran desafío que es sacar este país adelante”, sinceró en conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción.

    Adicionalmente, el único diputado de Amarillos reconoció que con Kast “hemos tenido diferencias en el pasado y seguramente las vamos a tener porque venimos de culturas políticas distintas”. Respecto de si su colectividad estaría dispuesta a formar una coalición con republicanos y libertarios, sostuvo que “coalición es cuando en definitiva uno hace un acuerdo político de mediano o largo plazo, y esa es una cuestión que por lo menos hoy día yo no la tengo en mi agenda, la verdad. Lo que sí, uno está dispuesto es ayudar a que efectivamente a este gobierno le vaya muy bien".

    15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Lo que pasa es que hoy día no hay coalición. Sí, hay una conversación, sin lugar a dudas, y eso yo no lo voy a negar. Eso ocurrió ayer, ayer hubo la primera conversación (...) En la agenda lo que hay es apoyar a que a este gobierno le vaya bien, pero hoy día no es una conversación que tengamos, que hayamos tenido o que vayamos a tener", añadió.

    Adicionalmente ahondó en sus razones para apoyar a Kast: “La convicción tiene que ver con, primero, creer en el proyecto que él nos planteó, que dice lo siguiente: que él va a hacer un gobierno de emergencia, y que en ese gobierno de emergencia, hay dos cuestiones que son fundamentales y, por otra parte, colaborar efectivamente para que a él le vaya muy bien, y a Chile”.

    El diputado Andres Jouannet participa de la comision de Defensa de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En cuanto al futuro político de Amarillos, colectividad que no alcanzó el mínimo legal para subsistir tras las elecciones parlamentarias, mencionó que “debe recoger y buscar, seguramente con otro nombre, buscar nuevamente que aquella gente que estamos en ese espacio político, que nos reconocemos liberal social o socialista liberal, podamos encontrarnos para, en definitiva, construir un proyecto que represente a un porcentaje que existe en este país".

    También acotó que el exministro Claudio Alvarado, uno de los principales colaboradores de Kast en esta etapa, “debiera ser parte del gobierno”. Al ser consultado sobre si él estaría dispuesto a ser ministro, sinceró que desearía dedicarse al mundo académico, pero advirtió que “a los presidentes es muy difícil decirles que no, pero hoy día con todo lo que uno ha estado, creo que también se puede aportar mucho desde el punto de vista de las ideas”. Adicionalmente, aseveró que estaría de acuerdo si el exministro Isidro Solís, también militante de Amarillos y adherente de Evelyn Matthei, integrase el gabinete. “Me encantaría, Isidro es un tipo inteligente, brillante, un gran político, y muy vigente, y lo ha demostrado este último tiempo”, dijo.

    26/07/2024 ISIDRO SOLIS MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ
    Más sobre:Andrés JouannetAmarillosJosé Antonio KastDesde La RedacciónCoaliciónIsidro Solís

