No hubo unanimidad: Cámara aprueba lectura de carta de la bancada republicana para condenar funa a Javiera Rodríguez

En la Cámara de Diputados no hubo unanimidad para dar lectura a una carta promovida por la bancada del Partido Republicano para condenar la funa que sufrió durante una actividad realizada en dependencias de la Universidad de Chile.

Los hechos ocurrieron el viernes 29 de mayo, en el marco de un encuentro realizado en las inmediaciones de la Facultad de Derecho. Fue al término de la actividad que un grupo de estudiantes se manifestó en contra de la diputada.

Ante esto, desde la bancada republicana emitieron una carta para condenar los hechos, y se solicitó leerla en la sesión de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ante la búsqueda de acuerdo, no hubo unanimidad.

Por ello hubo votación, donde fue aprobada la misiva. Los votos en contra fueron de oposición; no obstante, los parlamentarios Alejandro Bernales (PL), Sebastián Videla (IND.) y Raúl Leiva (PS) votaron a favor de la lectura, junto al oficialismo.

En la misiva, el Partido Republicano señaló que “ hacemos un llamado para que no se normalice que en cada ocasión que una autoridad asiste a una actividad universitaria, esta sea víctima de la violencia política, como ya ha ocurrido este año tanto a la ministra Lincolao como a la diputada Rodríguez”.

“Para que esta violencia e intolerancia no se hagan costumbre, exhortamos a condenarla transversalmente, y hacerlo sin miedo ni titubeos, pues nadie tiene por qué verse expuesto a agresiones por ejercer el derecho de expresar su opinión, y menos aún en las universidades, lugares que en esencia están llamados al diálogo y el debate de manera natural”, añadieron.