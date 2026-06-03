Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

Una madre observa a su hijo y ya no sabe si realmente lo conoce.

Ese es el quiebre que articula Inter Alia, el nuevo drama legal de la dramaturga australiana Suzie Miller, autora del fenómeno mundial Prima Facie. A diferencia de su obra anterior, este thriller psicológico desplaza el conflicto desde el estrado hacia la intimidad de un hogar cruzado por la fragilidad de los vínculos y el abismo que separa a los padres de la vida secreta de sus hijos.

Jessica Parks es una jueza brillante, respetada por su implacable trayectoria en causas de violencia sexual y convencida de que la ley es la única herramienta capaz de ordenar el caos del mundo. Durante años, ha sostenido con precisión quirúrgica el equilibrio entre su reputación pública y una arquitectura familiar aparentemente sólida junto a su marido —un prestigioso abogado penalista habituado a los códigos del poder— y Harry, el hijo de ambos, de 18 años.

Cuando una grave acusación irrumpe dentro de su propia casa, la lógica implacable de la jueza colisiona con el instinto desesperado de una madre obligada a preguntarse hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a su familia.

Tras su aclamado estreno mundial a mediados de 2025 en el prestigioso National Theatre de Londres y su posterior consagración en el West End —donde la interpretación de Rosamund Pike le valió el Premio Olivier de este año a la Mejor Actriz—, la pieza llega ahora Chile como uno de los grandes hitos de la temporada.

Producida por el Centro para las Artes Zoco y bajo la dirección de Pablo Halpern, el próximo 10 de julio debutará en la sala de Lo Barnechea la primera versión internacional del texto con un elenco encabezado por Paola Giannini, Nicolás Saavedra y Diego Leiva. Las entradas ya están disponibles en Punto Ticket.

Una dramaturga en estado de gracia

Antes de convertirse en una de las firmas más cotizadas del teatro contemporáneo, Suzie Miller (Melbourne, 1963) ejerció durante años como abogada de derechos humanos y defensora de menores en Sidney. Lo demostró tempranamente en sus primeras obras: Cross Sections, Transparency y Jailbaby. Pero fue Prima Facie —estrenada en pleno auge del movimiento #MeToo en 2019— la que terminó por consagrarla.

La obra, protagonizada primero por Jodie Comer y luego montada en distintos países, incluido Chile, desató discusiones públicas sobre la legislación vinculada a agresiones sexuales e incluso impulsó debates jurídicos en Reino Unido y Australia.

Tras ese fenómeno global, Miller volvió a concentrar su mirada sobre la masculinidad contemporánea y los vacíos del mundo adulto frente a la educación emocional de los hombres jóvenes. Así nutrió a Inter Alia —cuyo significado legal en latín es “entre otras cosas”— de un rigor técnico y psicológico igual de descarnado.

“Prima Facie e Inter Alia funcionan como un díptico porque abordan un mismo tema —las limitaciones del sistema judicial frente a los delitos sexuales— desde dos lugares opuestos”, explica Pablo Halpern. “Prima Facie miraba el sistema desde adentro del tribunal, a través de una abogada defensora que terminaba enfrentando ella misma una agresión. Inter Alia hace el camino contrario: nos sitúa en el lugar de una jueza que ha dedicado su carrera a proteger a las víctimas, hasta el día en que una acusación llega a su propia familia”.

Actualmente en cartelera en el West End de Londres con Rosamund Pike —quien obtuvo el Premio Olivier 2026 a Mejor Actriz por su interpretación—, la obra ya prepara además su desembarco en Broadway el 10 de noviembre, en el Music Box Theatre de Nueva York.

Según ha explicado la propia autora, el origen del texto surgió tras observar cómo las dinámicas de consentimiento, violencia y sexualidad entre adolescentes mutaron radicalmente con la irrupción de los teléfonos inteligentes, la pornografía online y las subculturas digitales masculinas.

Después de las funciones en Londres, relató Miller recientemente, numerosos padres se le acercaban para decirle lo mismo: que la obra los había obligado a volver a hablar con sus hijos sobre temas que nunca habían sabido cómo enfrentar. Ese es, precisamente, el corazón de la obra, explica Halpern.

“Más que una transformación, lo que hay en el personaje de Jessica Parks es una colisión”, dice el también director artístico de Teatro Zoco. “Es una mujer brillante, dueña de un lenguaje jurídico afiladísimo, y al mismo tiempo una madre profundamente humana, vulnerable, atravesada por sus afectos. Lo que verá el espectador es cómo esos dos planos chocan, y el efecto devastador que ese choque produce en ella”.

Una puesta en escena atravesada por internet

La versión chilena incorpora traducción de Pablo Schwarz y apuesta por una puesta en escena de fuerte lenguaje audiovisual, donde el diseño sonoro, el mapping y las proyecciones digitales se convierten en parte central del conflicto dramático.

La producción cuenta con diseño integral de Laurene Lemaitre, composición musical de Alejandro Miranda y mapping de Matías Carvajal, creando un ecosistema visual donde las pantallas, los algoritmos y los contenidos digitales invaden progresivamente la intimidad doméstica.

“La obra no transcurre solamente en lugares físicos”, comenta Halpern. “Transcurre también en aquello que la familia consume desde sus pantallas, en las dinámicas virtuales de los jóvenes en internet y que muchas veces los padres ni siquiera saben que existen. El mapping y el diseño sonoro permiten construir esa otra dimensión: la que entra a la casa sin pedir permiso”.

Para el director, la obra dialoga de manera directa con discusiones extremadamente contemporáneas sobre adolescencia masculina, violencia digital y discursos de odio online.

“Hace pocos meses, fenómenos como la serie Adolescencia instalaron una pregunta incómoda en muchas familias chilenas: qué están viendo los jóvenes frente a sus pantallas y qué narrativas consumen en aislamiento. Inter Alia aborda esa misma inquietud con crudeza y profundidad. Pone a una madre frente a la posibilidad real de no haber conocido jamás al hijo que crió”, concluye.

Coordenadas Temporada:

10 de julio al 16 de agosto.

Funciones y horarios: jueves, viernes y sábado a las 19.30 h, domingo 18.00 h.

Dónde: Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea.

Entradas en Punto Ticket.