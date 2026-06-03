Para reforzar coordinación y unión en el sector: Kast lidera reunión con bancadas de RN

A eso de las 08.30 de la mañana de este miércoles comenzó la reunión-desayuno entre el Presidente José Antonio Kast, el ministro Segpres, José García Ruminot, y las bancadas de diputados y senadores de Renovación Nacional.

La cita, que tuvo lugar en el palacio Cerro Castillo, en Valparaíso, también fue realizada ayer con representantes de la UDI, con el fin de coordinar el trabajo legislativo y reforzar la unidad en el sector.

Y es que la remoción del exsubsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, generó críticas de integrantes del bloque, en específico desde RN.

Así lo transmitió el senador Andrés Longton (RN) a su arribo esta mañana, quien si bien valoró este espacio para “generar complicidades”, también hizo hincapié en que "hay que mejorar la (comunicación) de la salida de los subsecretarios, ministros, esas cosas tienen que estar bien comunicadas".

De todas maneras, a la salida del encuentro, el jefe de bancada de los diputados, Diego Schalper, intentó cerrar esa polémica valorando el nuevo cargo que tendrá Jouannet en La Moneda.

“Nosotros respaldamos las decisiones del Presidente Kast, y nos parece una buena medida el que haya un cambio muy nítido en materia de seguridad. Y además que Amarillos por Chile, representado en Andrés Jouannet pueda formar parte del Segundo Piso”, dijo.

Asimismo, en la instancia la bancada de diputados hizo entrega de una serie de propuestas en materia de seguridad, niñez, infancia y desarrollo social, con el objetivo de contribuir al avance de las principales prioridades del país.

“Hemos traído propuestas en dichas materias y también, obviamente, decirle al Presidente que lo apoyamos, que creemos que está haciendo un trabajo importante para Chile y que va a contar con Renovación Nacional”, acotó Schalper.

En tanto, desde Presidencia señalaron que Kast destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el gobierno y el Parlamento para impulsar las reformas comprometidas con la ciudadanía.