CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Para reforzar coordinación y unión en el sector: Kast lidera reunión con bancadas de RN

    Desde Presidencia señalaron que Kast destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el gobierno y el Parlamento para impulsar las reformas comprometidas con la ciudadanía.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A eso de las 08.30 de la mañana de este miércoles comenzó la reunión-desayuno entre el Presidente José Antonio Kast, el ministro Segpres, José García Ruminot, y las bancadas de diputados y senadores de Renovación Nacional.

    La cita, que tuvo lugar en el palacio Cerro Castillo, en Valparaíso, también fue realizada ayer con representantes de la UDI, con el fin de coordinar el trabajo legislativo y reforzar la unidad en el sector.

    Y es que la remoción del exsubsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, generó críticas de integrantes del bloque, en específico desde RN.

    Así lo transmitió el senador Andrés Longton (RN) a su arribo esta mañana, quien si bien valoró este espacio para “generar complicidades”, también hizo hincapié en que "hay que mejorar la (comunicación) de la salida de los subsecretarios, ministros, esas cosas tienen que estar bien comunicadas".

    De todas maneras, a la salida del encuentro, el jefe de bancada de los diputados, Diego Schalper, intentó cerrar esa polémica valorando el nuevo cargo que tendrá Jouannet en La Moneda.

    “Nosotros respaldamos las decisiones del Presidente Kast, y nos parece una buena medida el que haya un cambio muy nítido en materia de seguridad. Y además que Amarillos por Chile, representado en Andrés Jouannet pueda formar parte del Segundo Piso”, dijo.

    Asimismo, en la instancia la bancada de diputados hizo entrega de una serie de propuestas en materia de seguridad, niñez, infancia y desarrollo social, con el objetivo de contribuir al avance de las principales prioridades del país.

    “Hemos traído propuestas en dichas materias y también, obviamente, decirle al Presidente que lo apoyamos, que creemos que está haciendo un trabajo importante para Chile y que va a contar con Renovación Nacional”, acotó Schalper.

    En tanto, desde Presidencia señalaron que Kast destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el gobierno y el Parlamento para impulsar las reformas comprometidas con la ciudadanía.

    Más sobre:José Antonio KastChile VamosGobiernoRNUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Lo más leído

    1.
    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble
    Chile

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública
    Negocios

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro
    El Deportivo

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro

    Polémica por los premios y por las pocas entradas a repartir: Francia de Mbappé entra en conflicto a días del Mundial 2026

    Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera
    Cultura y entretención

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera

    Fauna Primavera anuncia su line up con New Order, FKA Twigs y The Strokes

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia
    Mundo

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia

    “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

    Kuwait expulsa a dos trabajadores de la Embajada de Irán en respuesta a los últimos ataques de Teherán

    Cuidar la piel en invierno
    Paula

    Cuidar la piel en invierno

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad