Carlos Palacios está en Chile. Tiene 15 días de vacaciones, después de la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, tras la caída frente a Universidad Católica. El delantero se recupera de una cirugía por una sinovitis crónica en la rodilla derecha. La lesión es una de las explicaciones para su escaso aporte en el conjunto xeneize.

La Joya asume que su momento es incierto, salvo por la extensión del vínculo contractual que lo une a los xeneizes. “Tengo contrato con Boca pero no sé qué va a pasar conmigo, no sé si me quieren, si no”, expresó en una entrevista con TNT Sports. La inestabilidad generó una conexión casi inmediata: la de la posibilidad de que Palacios vuelva a Colo Colo.

“Le pesó un poquito la camiseta”: el lapidario juicio de un histórico de Boca Juniors a Carlos Palacios

En Argentina, sus palabras no pasaron inadvertidas. Quien salió a contestarle fue nada menos que Alberto Márcico, considerado uno de los ídolos históricos del club, por sus actuaciones en la década de los 90. El Beto fue especialmente duro con el jugador formado en Unión Española, una postura que ya ha manifestado en otras oportunidades. "Lo que hizo (sus declaraciones) es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo”, respondió en el programa Fútbol Continental.

Alberto Márcico, en la época en que jugaba en Boca.

Márcico se declaró enterado de la intención de Palacios. “Algo ya sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca”, puntualizó. Luego, discutió los planes que tiene en mente el jugador. “¿Por qué Colo Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá?“, cuestionó.

En ese contexto, teorizó derechamente sobre las intenciones del también exjugador de Internacional de Porto Alegre y Vasco da Gama. “Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta”, disparó.

La opción alba

Palacios espera interesados. “Las puertas están abiertas para todo”, complementó en la mencionada entrevista. Luego, se refirió específicamente a la posibilidad de retornar a Colo Colo, donde fue campeón en 2024. "Dije que en algún momento iba a volver a Colo Colo, si se tiene que dar ahora, se dará, sino más adelante“, sostuvo.

Sin embargo, afirmó que la determinación de volver a Macul no depende de él. ”No lo sé, lo tiene que decidir él (Fernando Ortiz) depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea”, amplió, respecto de la opción de ser considerado por el Cacique.

Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, había revelado que sostuvo contactos con el atacante. "El otro día hablé con Carlos Palacios porque siempre habló con los jugadores para saber cómo están. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, estableció.

“Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico, han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes”, precisó respecto de cómo manejarán en Macul el fortalecimiento del plantel con miras al segundo semestre, en el que intentarán coronar la campaña que han realizado en la primera parte de la temporada.