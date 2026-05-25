“Hable con él”: Aníbal Mosa aborda el posible retorno de Carlos Palacios a Colo Colo.

Aníbal Mosa habla de los futuros refuerzos de Colo Colo. Tras la victoria del Cacique por 2-1 ante la UC en el Claro Arena, el presidente de Blanco y Negro abordó el posible retorno de Carlos Palacios a Macul y señaló que las conversaciones sobre refuerzos se definirán una vez que el equipo cierre sus próximos compromisos en la Liga de Primera, antes del receso.

En esa línea, el empresario dio a conocer que ya hubo contactos internos para planificar el mercado de fichajes. “Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico, han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes”, afirmó el dirigente.

En esa línea, Mosa confirmó que habló recientemente con el jugador de Boca Juniors. “El otro día hablé con Carlos Palacios porque siempre habló con los jugadores para saber cómo están. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, señaló.

Aníbal Mosa aborda los futuros refuerzos de Colo Colo. Pablo Vásquez R.

Sobre el presente del equipo de Fernando Ortiz, Mosa valoró la victoria ante Universidad Católica, aunque llamó a mantener la cautela. “Muy contento de haber sacado un triunfo acá que no es fácil”, sostuvo.

“Creo que dimos un paso importante, tenemos que concentrarnos en el próximo partido nomás e ir paso a paso como lo hemos venido haciendo, no hemos ganado nada todavía”, añadió.

El dirigente también remarcó que el objetivo del club es competir por el título, pero evitó proyectar una definición anticipada del campeonato. “Colo Colo tiene que pelear los campeonatos. Colo Colo siempre tiene que ser protagonista, pero es demasiado prematuro colgarnos esa chapa. Tenemos que tener los pies muy puestos sobre la tierra y tenemos que ir paso a paso”, cerró.