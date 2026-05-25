Diputado Santana advierte que retroceder en el SAE sería regresar “a un sistema que generaba guetos educativos”

Juan Santana, diputado e integrante la comisión de Educación, abordó los cambios que el gobierno busca impulsar en el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Esto, luego de que el Ministerio de Educación indicara que antes de junio esperan presentar cambios al sistema.

Al respecto, y en entrevista con Radio U. de Chile, el parlamentario expresó que si bien el sistema “sin lugar a dudas” hay que mejorarlo -considerando que hay apoderados que reportan que a pesar de cumplir los requisitos, sus hijos son destinados a establecimiento alejados de su comuna- advirtió que no se debe eliminar por completo, ya que se retrocedería “a un sistema que generaba finalmente guetos educativos”, en donde “habían establecimientos educacionales con estudiantes que obtenían buenas calificaciones, y otros establecimientos donde pasa exactamente lo contrario”.

“Yo creo que eso finalmente es un retroceso para el sentido educativo que debiese tener nuestro sistema ”, añadió.

En esta línea, el diputado expresó que tampoco está en contra de que en algunos casos se adopte el sistema anterior en donde el criterio se basaba únicamente en las calificaciones del estudiante.

“Yo no estoy cerrado a la discusión de que existan ciertos establecimientos que introduzcan nuevamente este componente. Entiendo yo que de la mesa técnica que se elaboró el año pasado para discutir el SAE, dirigida por el Ministerio de Educación, se enarbolaron aspectos como, por ejemplo, el que los liceos bicentenarios retomaran esta herramienta y esa será una discusión que habrá que dar”, señaló.

Sin embargo, apuntó, “introducir, en mi opinión, en la totalidad del sistema este criterio nuevamente, yo creo que no solamente es discriminador, sino que además es un retroceso para la lógica que ha estado sembrando nuestro sistema y el debate educativo en Chile durante los últimos años”.

Estas discusiones, añadió, “hay que darlas con con harta seriedad, entre otras cosas porque por muy popular o impopular que sea una medida, finalmente los legisladores y también en este caso el gobierno tienen que bregar por establecer normas y condiciones que le hagan bien a la educación pública en Chile, no aquello que solamente aplauda la galería”.