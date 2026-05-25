Atacama Challenger 2026: Felipe Garry y Andrea Yuvancic se coronan campeones en San Pedro
El Iberoamericano de Mountainbike Cross Country Maratón reunió a cerca de 700 ciclistas nacionales y extranjeros.
Este fin de semana finalizó el Atacama Challenger. La competencia contó de cuatro etapas disputadas en San Pedro de Atacama, con la participación de cerca de 700 ciclistas nacionales y extranjeros en la competencia de cross country maratón.
La carrera contempló un recorrido total de 235 kilómetros y se desarrolló entre los 2.400 y 3.000 metros de altitud. En la clasificación general de élite masculina, el chileno Felipe Garry se quedó con el título tras imponerse también en la cuarta y última etapa con un tiempo de 1:38:36. El segundo lugar fue para Harry Aguirre con 1:39:46 y el tercero para Eleuterio Ramírez con 1:40:30.
En élite damas, la campeona fue Andrea Yuvancic, quien registró un tiempo de 2:17:09 en la etapa final. La escoltaron Rocío Pérez con 2:24:27 y la argentina Anahí Córdoba con 2:25:26.
En la categoría Máster C1, Cristóbal Vidaurre se consagró campeón iberoamericano tras imponerse el primer día de competencia y cerró la última etapa con un tiempo de 1:49:10. El podio lo completaron Darío Fernández y Fernando Mugnos.
En Máster B2, el ganador fue Cristóbal Silva con 1:45:05, seguido por Javier Carrión y Gustavo Ríos.
La categoría Varones Menores quedó en manos de Juan Leiva, con un registro de 1:45:04. Detrás terminaron Damián Araya y Benjamín Sepúlveda.
En E-Bike mixto, la vencedora fue Andrea González con 1:32:37. El segundo lugar fue para Marco Reinke y el tercero para Cristofer Gómez.
Tras la competencia, Cristóbal Vidaurre destacó su experiencia en el evento y el triunfo obtenido en el Campeonato Iberoamericano. “Quedé completamente alucinado con los paisajes y los lugares que recorrimos. El Valle de la Luna, el Valle de la Paciencia, la Cordillera de la Sal y otros sectores hicieron de esta una experiencia muy bonita. Me voy gratamente sorprendido y muy contento también por haber obtenido el primer lugar en el Campeonato Iberoamericano”, señaló el ciclista chileno.
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