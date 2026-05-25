Atacama Challenger 2026: Felipe Garry y Andrea Yuvancic se coronan campeones en San Pedro.

Este fin de semana finalizó el Atacama Challenger. La competencia contó de cuatro etapas disputadas en San Pedro de Atacama, con la participación de cerca de 700 ciclistas nacionales y extranjeros en la competencia de cross country maratón.

La carrera contempló un recorrido total de 235 kilómetros y se desarrolló entre los 2.400 y 3.000 metros de altitud. En la clasificación general de élite masculina, el chileno Felipe Garry se quedó con el título tras imponerse también en la cuarta y última etapa con un tiempo de 1:38:36. El segundo lugar fue para Harry Aguirre con 1:39:46 y el tercero para Eleuterio Ramírez con 1:40:30.

En élite damas, la campeona fue Andrea Yuvancic, quien registró un tiempo de 2:17:09 en la etapa final. La escoltaron Rocío Pérez con 2:24:27 y la argentina Anahí Córdoba con 2:25:26.

La carrera se llevó a cabo en San Pedro de Atacama.

En la categoría Máster C1, Cristóbal Vidaurre se consagró campeón iberoamericano tras imponerse el primer día de competencia y cerró la última etapa con un tiempo de 1:49:10. El podio lo completaron Darío Fernández y Fernando Mugnos.

En Máster B2, el ganador fue Cristóbal Silva con 1:45:05, seguido por Javier Carrión y Gustavo Ríos.

La categoría Varones Menores quedó en manos de Juan Leiva, con un registro de 1:45:04. Detrás terminaron Damián Araya y Benjamín Sepúlveda.

En E-Bike mixto, la vencedora fue Andrea González con 1:32:37. El segundo lugar fue para Marco Reinke y el tercero para Cristofer Gómez.

Tras la competencia, Cristóbal Vidaurre destacó su experiencia en el evento y el triunfo obtenido en el Campeonato Iberoamericano. “Quedé completamente alucinado con los paisajes y los lugares que recorrimos. El Valle de la Luna, el Valle de la Paciencia, la Cordillera de la Sal y otros sectores hicieron de esta una experiencia muy bonita. Me voy gratamente sorprendido y muy contento también por haber obtenido el primer lugar en el Campeonato Iberoamericano”, señaló el ciclista chileno.