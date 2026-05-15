El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica

El Iberoamericano de Mountainbike Cross Country Maratón, más conocido como Atacama Challenger, ya tiene todo listo para su competencia que se llevará a cabo entre el 21 y 24 de mayo de 2026.

La prueba se desarrollará por los senderos del desierto en la turística localidad nortina de San Pedro de Atacama.

Entre las figuras y estrellas deportivas que estarán presentes, está confirmada la asistencia del doble campeón del mundo en ruta, el español Abraham Olano, quien además fue medallista olímpico en Atlanta 1996.

De acuerdo a sus organizadores, el evento no solo es un desafío deportivo, sino que también fomenta la colaboración con las comunidades indígenas locales, promoviendo la sustentabilidad y el emprendimiento. Es una carrera que atrae a ciclistas de todo el mundo, ofreciendo una experiencia única por sus paisajes desérticos, su enfoque en la sostenibilidad y el turismo deportivo.

El regreso de Silva

Otro que destaca en la competencia, es el múltiple campeón chileno Cristóbal Silva, dos veces monarca del Atacama Challenger en el 2014 y 2019, además de representante nacional en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008.

“Actualmente estoy viviendo en Alemania donde trabajo como kinesiólogo y entrenador de ciclismo con adolescentes entre los 14 a 17 años y por supuesto sigo compitiendo en la categoría que me corresponde por mi edad en la federación Baden Bittenberg, en el sur de Alemania, en la región conocida como Selva Negra”, cuenta el deportista.

“Respeto al Atacama Challenger tengo los mejores recuerdos, logré salir campeón en los años 2014 y 2019. Ahora vengo a correr esta clásica carrera en el Desierto de Atacama, que tiene un lugar en mi corazón, y también aprovecho de visitar a mi familia que no veía hace varios años desde que me instalé en Alemania”, agrega.

“Esta carrera es una maravilla. De verdad es una carrera que en muchos países del mundo la quisieran tener, añoraba mucho volver a San Pedro de Atacama y al Atacama Challenger, una carrera icónica, única y dinámica, por sus tramos que son muy exigentes y de una maravilla escénica impresionante”, sostiene.

El deportista aprovechó de disfrutar esta semana con su familia antes de viajar a la Segunda Región para recorrer la ruta de la carrera en San Pedro de Atacama.

Las categorías del evento son Elite y Amateur, donde la prueba contará con cuatro días y cuatro etapas para recorrer más de 233 kilómetros, por paisajes alucinantes y atracciones naturales como el Volcán Licancabur, hermosos obstáculos naturales en el desierto altiplánico a más de 2.450 metros sobre el nivel del mar.