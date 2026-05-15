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    Política

    Lautaro Carmona: “Si la opción del gobierno es prescindir del Partido Comunista eso se va a sentir y va a tener una consecuencia”

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente del PC acusó falta de diálogo en la tramitación de la megarreforma. "Se está exagerando lo que es una verdadera aplanadora, usando abusivamente de esa mayoría que tiene el gobierno o el oficialismo", agregó.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en el programa 'Desde la Redacción' de La Tercera. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    “Me llama la atención que el gobierno, y siendo los primeros meses, ya prescinda de un interlocutor”, asegura el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, al abordar la estrategia del Ejecutivo frente a la megarreforma. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez, el líder del PC agrega que esa decisión acarreará coletazos a La Moneda; algo que ya demostrarían las encuestas.

    La comisión de Hacienda de la Cámara aprobó casi en su totalidad el proyecto de Reconstrucción Nacional o megarreforma. ¿Qué saca en limpio?

    Creo que no hay que abusar de la mayoría con que puede contar el gobierno respecto a un proyecto que es más estratégico. Cuando se habla de invariabilidad tributaria se habla de 25 años, osea, seis gobiernos más. Hasta ahora están los votos. Creo que se está exagerando lo que es una verdadera aplanadora, usando abusivamente de esa mayoría que tiene el gobierno o el oficialismo.

    ¿Le parece que la advertencia de obstruir el proyecto, como lo interpretaron algunos, con las más de mil indicaciones, funcionó?

    Bueno, a la luz de los acontecimientos y lo que se aprobó, no funcionó. Sin embargo, yo asumo, y creo que es el desafío que hay que demostrar, que cada una de las indicaciones tiene un argumento (...). Quiero que se represente que eso significa un cuestionamiento fundado, con argumentos. Seguramente más de un parlamentario puede pasarse de largo, pero que sea una excepción y no la regla lo que prime. Se ha hablado todavía de muchas más indicaciones. No soy partidario del carnaval de ninguna de las cosas cuando las cosas son tan serias. Ahora, el recurso de indicaciones es un recurso legal, legítimo.

    El gobierno se ha allanado a conversar con el PDG, con la DC, pero no así con el PC o el FA. ¿Se sienten aislados, dejados de lado?

    A mí me llama la atención que el gobierno, y siendo los primeros meses o días de gobierno ya prescinda de un interlocutor que está en la política nacional, que tiene su presencia, su argumentación, una identidad construida a partir del mundo de los trabajadores y trabajadoras, y no haya diálogo. El diálogo no significa ponerse de acuerdo per se, significa intercambiar, escuchar la otra parte. El Partido Comunista, a través de la bancada, quiso hacer saber su pensamiento y lo escuchó el ministro García Ruminot. Es opción del gobierno, no es la opción nuestra. Si la opción del gobierno es prescindir, en este caso, del Partido Comunista, bueno, eso se va a sentir y se va a notar y va a tener, digamos, una consecuencia.

    14 -05-2026 LAUTARO CARMONA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    ¿Cómo se va a sentir?

    Se va a sentir porque la palabra nuestra y de otros sectores, pero en este caso estoy hablando del Partido Comunista, es una palabra que tiene sensibilidad social (...) Y eso va a estar expuesto por la vía de seminarios y de una serie de posibilidades.

    O sea, ¿lo van a verbalizar con la gente?

    Aquí hay dos cosas que se pueden relacionar, pero que es una primero que la otra. Todo el planteamiento que esto vaya a sacar sobre todo del mundo de la opinión pública y del mundo social es de atribución, competencia e iniciativa del mundo social que nosotros, el Partido Comunista, vamos a respetar. No vamos a suplantar, porque aquí lo que se ha querido hacer es desacreditar la opinión pública que pueda expresarse demostrando que esa política es incompleta o afecta intereses porque es un invento nuestro. Lo segundo, los partidos tienen espacios, centros de estudio, hay espacios suficientes para llevar adelante una elaboración que haga saber propuestas que no se consideraron y que podrían haber sido mejores soluciones que las que se están aplicando.

    También habló de consecuencias, ¿cuáles?

    La consecuencia es natural. Cuando uno lleva adelante una política que favorece tan evidentemente a un solo sector frustra, y es cosa de ver el resultado de las encuestas. ¿Por qué las encuestas cayeron tanto en lo que es la validación y valoración del Presidente de la República y del Gobierno ? (...) ¿Cuál es la consecuencia? Lo que está pasando y muestran como indicador las mismas encuestas: va a crecer la desafección, el sentimiento de fraude respecto al compromiso que se hizo con ellos (los ciudadanos) para respaldar este proyecto.

    ¿Se malinterpretó lo del llamado a movilización de la diputada Lorena Pizarro?

    Se malinterpretó si es que la lectura es: los comunistas van a inventar. Si lo que testea sobre la opinión pública, de que va a haber una legítima reacción cuando los intereses de un sector se vean afectados tienen como expresión la posibilidad de construir corriente opinión, incluyendo la movilización social, que constituye factor democrático, y eso lo someto a debate, que la gente se exprese y haga saber a quienes mandan, tengan en cuenta que esto no es un invento chileno (...) esto es histórico, universal. En ese contexto hicieron interpretación a la medida para poder hacer un debate con nosotros, lo que es una tremenda equivocación. Es una opción, por cierto, que les va a rendir por la vía del anticomunismo. Sin embargo, es de vida corta.

    Laura Mlynarz, de las JJ.CC. ganó en la FECh. ¿Cómo lo toman?

    Con gran satisfacción, con mucha alegría. A propósito del debate respecto a los comunistas, tomen nota, ella es una muchacha de 22, 23 años, que ya se eleva como una figura de opinión pública. Ha sido muy responsable. (Ha dicho), ‘en todas las palabras que yo tenga que dar soy primero presidente de la FECh, después militante de la juventud del partido’. Me parece muy serio y responsable. Es un gran triunfo, que nos muestra con vitalidad que somos un partido que tiene una juventud muy sana y muy potente.

    14 -05-2026 LAUTARO CARMONA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ
    Más sobre:Desde la RedacciónLautaro CarmonaPCPartido ComunistaMegarreformaGobiernoJosé Antonio Kast

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