Exautoridades de España y Colombia relevan la importancia de coordinación interinstitucional e intercambio de información para combatir el crimen organizado

En el marco del seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), expertos internacionales en la materia compartieron este jueves sus experiencias respecto de lo que necesita la nación para enfrentar los desafíos que representa el flagelo del crimen organizado y las amenazas transnacionales.

Y luego de que en la instancia la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, entregara detalles de su plan de trabajo, se dio paso al primer panel, denominado “ La relevancia de contar con una arquitectura de Seguridad Nacional en la lucha contra el crimen organizado ” , en el cual participaron el exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de España, Miguel Ángel Ballesteros, y el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo.

Así, en el espacio moderado por la periodista Lucía Dammert, el primero en tomar la palabra fue Ballesteros. El exgeneral de Brigada de Artillería español abordó el desarrollo de estrategia de seguridad nacional en la nación europea, la que, sostuvo, contempla 16 ámbitos que incluyen riesgos y amenazas, como el terrorismo, las epidemas, las catástrofes, el espionaje, la vulnerabilidad del ciber espacio, la migración irregular y el crimen organizado y la delincuencia grave, entre otros.

Al respecto, relevó que para el combate de cada uno de estos temas “se necesita una conjunción de instrumentos del Estado, donde colaboran muchísimos departamentos de diferentes ministerios y se necesita (...) la colaboración público-privada. Cada ciudadano es un instrumento de la seguridad nacional y hay que motivarlo para que sea consciente de eso”, aseveró.

Y específicamente, sobre el crimen organizado, indicó que en la Unión Europea este asunto “ya no es únicamente un problema policial, se entiende como una amenaza híbrida que va a afectar simultáneamente a la seguridad, la economía, la gobernanza democrática y la cohesión social. Para abordar esto en España y en la mayor parte de los países de Europa se está trabajando mediante sistemas de seguridad nacional”.

En este sentido, sostuvo que la cúspide de estos sistemas es el jefe de gobierno, asesorado por un consejo de Seguridad Nacional, principalmente ministros, además de un director del Departamento de Seguridad Nacional. Luego existe un órgano ejecutivo que lo preside el ministro de la Presidencia, que coordina a los ministerios involucrados. Se constituye una célula de coordinación interministerial, que es asesorada por comités y consejos específicos -como el comité especializado contra el crimen organizado-, los que tienen participación de varios ministerios y en los cuales se elaboran las estrategias específicas.

Naranjo llama a la colaboración internacional

A su turno, el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, destacó que en Chile exista la “decisión política” de avanzar en la lucha contra el crimen organizado, pero indicó que esta no basta por si sola “si no es trascendente e incluyente para que no sea simplemente el discurso de un gobierno”, sino que sea una manifestación que alcance a toda la sociedad.

“Es imperativo realmente acompañar la voluntad política de un gobierno, contribuyendo a generar una narrativa que llegue a los ciudadanos, una narrativa que traduce la voluntad política de enfrentar el crimen y la inseguridad . Acumular resultados sobre un plan estratégico no basta si el ciudadano no entiende que hay una conexión emocional, una conexión ética, social y política con él para protegerlo”, destacó.

Asimismo, manifestó la necesidad de coordinación entre los distintos estamentos de un Estado, para hacer frente común a las amenazas del crimen, además de impulsar la cooperación internacional. “Abrir caminos para que, sin complejos, realmente compartamos inteligencia, información sensible que permita desmantelar estas estructuras de crimen, es un imperativo” , indicó.

“Ha llegado el tiempo donde el secreto, que era el valor fundamental a proteger hace años en la inteligencia, es un error. Hoy, lo que sería inadmisible es que la información de inteligencia se mantenga en compartimentos estancos y de nación a nación, de institución a institución, no se comparta para generar básicamente acciones preventivas, sino también acciones represivas contra el crimen”, destacó.

En este sentido, sostuvo que la inteligencia no solo implica a las fuerzas estatales y de seguridad, sino que en la actualidad abarca “el concurso de la academia, de la universidad, de los centros de pensamiento, de los investigadores sociales y también de la empresa privada”.