Felipe González aumenta presión por caso Zapatero y exige “elecciones ya” a Pedro Sánchez en España

El expresidente del gobierno español, Felipe González, se dirige al público durante un evento en Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2023.

Una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por cuatro supuestos delitos de corrupción relacionados con el rescate por parte de España a la aerolínea Plus Ultra, el exgobernante Felipe González (1982-1996) pidió directamente este lunes elecciones anticipadas ante la situación política del país, aumentando así la presión sobre el ejecutivo del también socialista Pedro Sánchez.

En una conferencia impartida este lunes en Valencia organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), González reclamó “elecciones ya” a Sánchez. “Primera vez que lo digo”, aseveró. “Debería haber elecciones”, dijo, aclarando que “debería haber elecciones este año”.

A continuación, añadió que “hay que tener respeto por la infantería”, una frase para sugerir que debería haber elecciones generales antes de las municipales y autonómicas del año que viene, en el sentido de que los alcaldes socialistas de toda España podrían verse perjudicados si se convocan las generales y las regionales juntas, consignó el diario El País.

Felipe González reclama a Sánchez un adelanto electoral tras la imputación de Zapatero: "Debería haber este año"https://t.co/WJEnZ5HmQD pic.twitter.com/Be6qKd9vXk — EL MUNDO (@elmundoes) May 25, 2026

Sin nombrar explícitamente al Sánchez pero abordando asuntos de índole nacional, González criticó lo que llamó “liderazgos mercenarios”. En contraposición, puso el ejemplo de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, que ha ejercido dicho liderazgo “en beneficio de todos, de la ciudadanía” y no “en beneficio propio”, manifestó.

Sobre la imputación a Zapatero, González relató que este hecho lo tiene “abrumado”, si bien defiende la presunción de inocencia del investigado, a la par que destacó que el magistrado está siendo “muy garantista” a lo largo de la instrucción, según informa el medio El Debate.

Al respecto, el expresidente también tuvo tiempo para una mofa a Zapatero, a quien no ve con la “capacidad” para “montar una empresa offshore” y de “montar una ingeniería financiera” como la que está “viendo”. Así, reconoció que este mismo domingo dejó de leer el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el que se asienta la imputación del exmandatario.

‼️Felipe González, sobre Zapatero: “No lo veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como esa”https://t.co/9PvxaAQG5f — elDiario.es (@eldiarioes) May 25, 2026

Los reproches a Zapatero también alcanzaron el plano internacional cuando González denunció que ha “dejado arrastrar por Maduro y Delcy Rodríguez”, quien le llama “principito”. “Estoy muy en desacuerdo”, repitió en no pocas ocasiones. En términos generales, afirmó, que el escándalo del expresidente “nos afecta como país, como partido y como personas”, lamentando el “costo reputacional” que todo ello conlleva.

Asimismo, González reiteró sus cuestionamientos a Sánchez al recordar que España lleva “tres años sin Presupuestos” Generales del Estado, mostrándose contrariado por el hecho de que no pase nada pese a que la Constitución obliga a presentarlos anualmente ante el Congreso de los Diputados. “No se cumple la Constitución y no importa. Debería tener consecuencias”, señaló.

Sánchez niega inquietud

Por su parte, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, aclaró que el hecho de que su formación no apoye “en este momento” a Pedro Sánchez no significa que vaya a respaldar a Alberto Núñez Feijóo, el líder del opositor Partido Popular (PP).

Felipe González, expresidente del Gobierno: "La presunción de inocencia para Zapatero es un derecho a defender y es indiscutible. El juez ha sido tremendamente garantista"



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“No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijóo”, subrayó en referencia a las palabras del presidente del PNV, Aitor Esteban, que el domingo consideró una “irresponsabilidad” continuar la legislatura tras la imputación de Zapatero.

“Una cosa es ser muy crítico con Sánchez y otra cosa, muy diferente, es hablar de una moción de censura o de impulsar otras hipótesis. Eso no va a pasar”, insistió Díez Antxustegi.

Pese a ello, el portavoz del PP, Borja Sémper, animó al PNV a romper con el gobierno. “Seguir sosteniendo esta situación es irresponsable. Las palabras solas no valen. No vale con declaraciones, hay que dar pasos”, dijo.

En tanto, la responsable de Organización federal de Izquierda Unida (IU), Eva García Sempere, criticó que fuerzas como PNV, Coalición Canaria e incluso Junts hayan sugerido la posibilidad de un adelanto electoral tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“Nosotras no vamos a abrir la puerta a la extrema derecha. Nos parece irresponsable que algunas fuerzas políticas deslicen estas cuestiones. Hay margen para trabajar”, señaló la número dos del partido en una conferencia de prensa conjunta de las formaciones de Sumar en el gobierno.

Sánchez dice estar tranquilo tras la imputación de Zapatero y la advertencia del PNV.https://t.co/rFgpX4ZB3H — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 25, 2026

Pese a las advertencias de socios parlamentarios como el PNV para que adelante elecciones, Sánchez, al ser preguntado por si está tranquilo, aseguró que “sí, por supuesto”, en una breve declaración a los medios a la salida de un acto en el que presentó el Plan Social para el Clima en el Espacio Rastro, en Madrid.

En la misma línea, fuentes de La Moncloa aseguran que hay “tranquilidad máxima” en el Ejecutivo después de las palabras del presidente del PNV Aitor Esteban, que este domingo dijo que sería “irresponsable” que Sánchez siguiese “más allá de 2026, sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, según manifestó en un acto en Durango (Vizcaya).

Según El País, en el gobierno evitan el choque y aseguran que respetan la opinión del líder del PNV, pero no la comparten y se muestran confiados respecto al desarrollo de la legislatura, que esperan que finalice en 2027, tal como indicó Sánchez el pasado miércoles en el Congreso. De este modo trató de alejar cualquier rumor de adelanto electoral tras la imputación de Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.