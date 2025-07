Histórico xeneize se suma a la lista y apunta Carlos Palacios: “El chileno está muy bajo; Boca no puede tener jugadores así”

El ambiente al interior de Boca Juniors está lejos de ser el mejor. El mal rendimiento del equipo obligó a que el técnico Miguel Ángel Russo, en conjunto con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del equipo, tomara la medida de marginar a algunos jugadores.

“Estoy totalmente de acuerdo, pero capaz es una medida que se tomó tarde”, aseguró Alberto Márcico, histórico exfutbolista xeneize en diálogo con TYC Sports.

“Quizás haya sido tarde la resolución de poder separar. A los jugadores que no vas a tener en cuenta, los tienes que separar. Cuando están todos juntos, son amigos y a veces contamina, no en el mal sentido”, continuó.

Además recalcó que “todo responde a resultados deportivos, a lo que está demostrando el equipo cada vez que juega. Es un problema pura y exclusivamente deportivo, sin ninguna duda. Hay aciertos y hay errores. Lamentablemente, el resultado deportivo es muy malo, y el rendimiento del equipo es muy malo”, analizó.

Sobre los rendimientos individuales, planteó que “Boca tiene un problema futbolístico con seis o siete jugadores que están muy bajos. De seguir así, lo va a perjudicar hasta a Paredes”.

También fue consultado sobre el rendimiento de Kevin Zenón, Alan Velasco y Carlos Palacios, sosteniendo que “Ninguno de los tres jugadores en los que se tiene que apoyar Paredes está en un buen nivel. No es normal esto, Boca está jugando muy mal”.

“El chileno Palacios y sobre todo Zenón están muy bajos. Boca no puede tener jugadores así. Paredes va a solucionar todo en la mitad de la cancha, pero hay que buscar gente que lo acompañe”, complementó.

También fue duro con las jugadores que aparecen como alternativa, donde se encuentra también el caso de Williams Alarcón, quien fue perdiendo la titularidad. “Hoy en día los suplentes de Boca están cómodos porque cobran todos bien, por eso no se van”, expuso.

“Mejor que Palacios se dedique a otra cosa”

Una postura crítica que el Beto ya había dado a conocer en diálogo con El Deportivo. “El balance de Carlos Palacios es completamente negativo. Es un excelente jugador, pero algo le debe estar pasando. Jugó un buen partido contra Huracán en cancha de Boca Juniors, hizo un gol y después no jugó nunca más”, comentó hace algunos días.

“Ha hecho una campaña muy lejos de lo que se esperaba de él. Riquelme lo fue a buscar, pagó una suma importante de dinero por su pase, pero no ha rendido. Tal vez pase algo en su vida privada, pero está lejos. Lamentablemente esto se sabía, si no va a ser profesional como le gusta a la gente de Boca, no lo van a perdonar. Si metes en la cancha, si corres, el público te puede bancar; de lo contrario, le harán la vida imposible”, agregó.

Así mismo, recalcó que lo que puede hacer Palacios para dejar atrás las críticas es “tratar de dar vuelta este episodio lo antes posible y debe asumir que tiene que guardar un comportamiento profesional. Por lo que he escuchado estas mismas situaciones ya las vivió en Chile. Si el problema son las salidas nocturnas y la indisciplina, mejor que Palacios se dedique a otra cosa”.