El objetivo de Tomás Barrios tras alcanzar la segunda ronda del Masters de Toronto: “Pienso consolidarme en el top 100”

Tomás Barrios, 143° del ranking ATP, tuvo un buen paso por el Masters 1000 de Toronto. Después de llegar como reemplazante a la qualy de la competencia, logró acceder al cuadro principal, superando en la primera ronda a Gael Monfils en tres sets.

Claro que su camino por la competencia canadiense acabó en la segunda ronda, cuando no pudo aprovechar sus oportunidades contra el estadounidense Alex Michelsen, de solo 20 años y número 34 del mundo.

Este resultado le permitió sumar importantes puntos que lo dejarán en la próxima actualización del ranking ATP en el puesto 131° y un cheque de US$ 35.260, cerca de 34 millones de pesos, que le permitirán tener algo de tranquilidad para enfrentar lo que resta de temporada, una cifra que no es habitual para el chileno.

“Es un buen cheque que marca diferencias. Entrar a un Grand Slam no impacta tanto en el ranking. Para ganar varios puntos hay que avanzar algunas rondas. Yo viajo con harta gente, entonces tengo un gasto importante, y el dinero que pagan los torneos grandes es el que me permite principalmente seguir viajando con mi equipo y no pasar penas todo el año”, señaló en diálogo con Clay y RG Media.

Allí también se refirió a su próximo objetivo en el circuito. “No es el momento que uno quisiera llegar a ser número uno en Chile, pero la verdad es que no lo he pensado mucho. Yo me siento jugando bien. Más pienso consolidarme en el top 100 que ser número uno de mi país. Me gusta estar en los torneos ATP y espero hacer buenas giras para poder estar en esos eventos de manera más continua. He estado sano también, y eso me alegra, porque la salud es algo que me ha pesado en los últimos años. Por suerte ando bien”, señaló el chillanejo.

Por otro lado, reveló cuál ha sido el secreto para tener esta alza en su juego. “Diría que soy más maduro y le hago más caso a mi entrenador. Invierto más en mi equipo, viajo con más gente que se preocupa de mí. Llevo muchos años con un ranking parecido y jugando los mismos torneos. Conozco muy bien el circuito Challenger. Entonces ya sé cómo manejarme, sé lo que me hace bien y lo que me hace mal”, apuntó.

“Decidí invertir en un preparador físico. Eso me ha mantenido sano y libre de lesiones. Apuntamos a mejorar en lo físico y con eso ver hasta dónde podemos llegar. Seguimos trabajando para estar en los torneos grandes. Creo que todavía me queda mucho por dar”, complementó.

Así mismo, reconoció su buena relación con Carlos Gómez-Herrara, quien trabaja con Novak Djokovic. “Djokovic juega con mi misma cuerda, así que yo le pido cuerdas a Charly, porque yo generalmente la compro. Por ahí él me pasa. Es lo más parecido a Djokovic que tengo”, bromeó.

Conflicto con apostadores

En la entrevista también se refirió a un episodio que sufrió en México con un apostador. “Una vez pasé un gran susto. Salgo de un partido en Ciudad de México… siempre después de un partido te cagan a puteadas. Yo tengo un Instagram privado, pero igual te cagan a puteadas. Estaba muy caliente, había perdido 7-6 en el tercero contra (Dominik) Koepfer. Después del partido me llega un audio y me dicen, ‘te estoy esperando afuera de tu hotel, estás en este hotel, en la habitación tanto’. Y yo tenía que salir del hotel a jugar el dobles”, narró.

“Me cagué entero. Llamé el director del torneo, ‘tráeme a un guardia, si no no voy ni cagando’. Por suerte no pasó nada. Al final me dijeron es algo que en México ha pasado, que me quedara tranquilo”, añadió sobre la mala experiencia.