En Argentina vuelven sobre Carlos Palacios en medio de la crisis de Boca: “Es grave que el chileno cumpla su prontuario”

El mal momento futbolístico de Boca Juniors deja al descubierto la gran cantidad de problemas que aquejan al equipo que dirige Miguel Ángel Russo. Dentro y fuera de la cancha. La derrota del domingo, en casa de Huracán, encarriló una seguidilla de 11 partidos sin victorias oficiales, la más prolongada en la historia de la institución.

Precisamente, uno de los grande cuestionados en medio de la crisis es el chileno Carlos Palacios. El chileno no fue convocado para el duelo de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, que terminó con la prematura eliminación del equipo de la Copa Argentina. Tampoco estuvo en la última derrota ante el Globo por el torneo local.

Si bien la versión oficial hablaba de una lesión, los medios locales se encargaron de advertir sobre un acto de indisciplina ocurrido hace 10 días, situación que provocó que el entrenador apartara al jugador del primer equipo.

“El delantero que este domingo cumplió 25 años fue eje de comentarios durante toda la jornada respecto de otra supuesta indisciplina que habría derivado en la decisión de Russo de dejarlo al margen”, publicó el diario Olé para explicar la ausencia del futbolista.

El mismo medio advirtió que “ya fue silbado el viernes (el 18 de julio en el empate 1-1 ante Unión de Santa Fe) en la Bombonera cuando salió reemplazado y al día siguiente se lo volvió a ver en una salida nocturna, en la previa de su cumpleaños número 25. La relación con los hinchas ya está rota”.

Llueven críticas

El duro medio transandino no dejó pasar el momento para apuntar al chileno, uno de los refuerzos más caros de la temporada, después de que el equipo de La Ribera pagara cerca de 5 millones de dólares por su pase.

“Román, mala tuya, porque esto había que investigarlo antes. Uno piensa que los puede arreglar, encaminar. Le deben haber avisado que no saliera, pero no le entró. Así que Román, tómalo como una mala, devolvélo a Colo Colo, donde es feliz, y listo”, concluyó el exdefensa Cristian Traverso en una columna publicada en el medio TyC.

Igual de duro fue el exmediocampista Alberto Beto Márcico, multicampeón con el Xeneize, quien en contacto con El Deportivo afirmó que “Palacios tiene que tratar de dar vuelta este episodio lo antes posible y debe asumir que tiene que guardar un comportamiento profesional. Por lo que he escuchado estas mismas situaciones ya las vivió en Chile. Si el problema son las salidas nocturnas y la indisciplina, mejor que Palacios se dedique a otra cosa”.

En medio de la crisis, el jugador se defendió de los cuestionamientos. En sus redes oficiales afirmó que “si buscan hacerme quedar mal, lo están logrando, pero a base de mentiras (...) están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias (...) ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?... nunca he llegado en mal estado a entrenar. Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club”.

Difícil panorama

Lo cierto es que la actualidad de la Joya se asume como complicada. En ESPN de Argentina aseguran que el volante nacional no entró bien en su relación con el entrenador.

“Hay cuestiones que no le gustan a Russo. Si tuviste ganas y estuviste bien para festejar un cumpleaños el fin de semana. Cuando volvés te tenés que entrenar a la par del grupo. Y eso no pasó. Al técnico le molestó y cuando habló con gente importante de Boca, ese lunes, estaba en una situación de no haber vuelta atrás. Si hoy hubiera estado bien físicamente, tampoco estaría convocado”, explicaron en el medio transandino en la previa del partido ante Huracán, tras citar una fuente del club.

Pero las críticas de los medios no han cesado. El último que se sumó fue el periodista de TyC Lucas Beltramo, quien aseguró que “si Boca trae a Carlos Palacios, conociendo su prontuario, y que el chileno cumpla con su prontuario, me parece grave”.

LEE TAMBIÉN