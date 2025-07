La tajante respuesta de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors al ser consultado por Carlos Palacios

Boca Juniors acumula fracasos este 2025. En febrero quedó eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, en el Mundial de Clubes no pudieron vencer al elenco semiprofesional Auckland City y este miércoles sellaron su temprana salida de la Copa Argentina al caer ante el débil Atlético Tucumán. A Miguel Ángel Russo se le acaba el crédito y la situación en el club se vuelve cada vez más tensa.

Para colmo, uno de los grandes temas de esta semana fue la presunta indisciplina de Carlos Palacios que denunciaron los medios argentinos: lo apuntan por no llegar a entrenar el lunes luego de que el domingo festejara su cumpleaños. Justamente sobre este asunto fue consultado el DT de Boca en la conferencia de prensa posterior a la derrota de este miércoles.

Russo, lejos de negar las acusaciones contra el chileno y querer terminar con la polémica, declaró un breve: “Del tema Palacios no hablo”.

La Joya niega todo

El martes, un día antes de este nuevo traspié del elenco Xeneize y de las palabras del estratega argentino, el formado en Unión Española utilizó sus redes sociales para negar todas las informaciones que se han publicado en su contra.

“Nunca he llegado en mal estado a entrenar. Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club. No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel”, escribió en una historia de Instagram.

Foto: @BocaJrsOficial.

“¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable? Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de eso, hice y hago todo por jugar en este gran club, que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso conlleva”, agregó.